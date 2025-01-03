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الأمن اللبناني يحبط تهريب كميات من مخدر الكبتاغون داخل لوحات فنية إلى دولة عربية

1/3/2025 11:31:52 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 3 - 1 (كونا) -- أعلن الأمن اللبناني اليوم الجمعة أنه أحبط محاولتين لتهريب حوالي 10 كيلوغرامات من مخدر الكبتاغون داخل لوحات فنية لإرسالها إلى إحدى الدول العربية لكنه لم يسمها.
وقالت المديرية العامة لقوى الأمن اللبناني في بيان لها إن الشحنة الأولى ضبطت وهي "عبارة عن لوحة فنية مجهزة بطريق احترافية تحتوي على أكثر من 65ر6 كلغ من حبوب الكبتاغون لارسالها عبر شركة شحن" وأنه جرى توقيف ثلاثة اشخاص لبنانيين جراء هذه العملية.
وأضاف البيان أنه "بنتيجة المتابعة تم ضبط لوحة ثانية كانت معدة للتصدير إلى دولة عربية عبر مطار رفيق الحريري الدولي وبتفتيشها ضبط بداخلها 8ر3 كلغ من حبوب كبتاغون".
وذكرت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ان التحقيق مع الموقوفين كشف عن شبكة دولية لتهريب الكبتاغون تعتمد هذا الأسلوب حيث تم تعميم بلاغات بحث وتحر بحقهم (النهاية)


ا ي ب / ه س ص



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