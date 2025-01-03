الأمن اللبناني يحبط تهريب كميات من مخدر الكبتاغون داخل لوحات فنية إلى دولة عربية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
بيروت - 3 - 1 (كونا) -- أعلن الأمن اللبناني اليوم الجمعة أنه أحبط محاولتين لتهريب حوالي 10 كيلوغرامات من مخدر الكبتاغون داخل لوحات فنية لإرسالها إلى إحدى الدول العربية لكنه لم يسمها.
وقالت المديرية العامة لقوى الأمن اللبناني في بيان لها إن الشحنة الأولى ضبطت وهي "عبارة عن لوحة فنية مجهزة بطريق احترافية تحتوي على أكثر من 65ر6 كلغ من حبوب الكبتاغون لارسالها عبر شركة شحن" وأنه جرى توقيف ثلاثة اشخاص لبنانيين جراء هذه العملية.
وأضاف البيان أنه "بنتيجة المتابعة تم ضبط لوحة ثانية كانت معدة للتصدير إلى دولة عربية عبر مطار رفيق الحريري الدولي وبتفتيشها ضبط بداخلها 8ر3 كلغ من حبوب كبتاغون".
وذكرت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ان التحقيق مع الموقوفين كشف عن شبكة دولية لتهريب الكبتاغون تعتمد هذا الأسلوب حيث تم تعميم بلاغات بحث وتحر بحقهم (النهاية)
ا ي ب / ه س ص
MENAFN03012025000071011013ID1109053835
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