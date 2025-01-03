Saturday, 04 January 2025 06:17 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الجمهوري مايك جونسون يفوز برئاسة مجلس النواب الامريكي للمرة الثانية

1/3/2025 11:31:52 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن – 3 – 1 (كونا) –- انتخب مجلس النواب الأمريكي اليوم الجمعة الجمهوري مايك جونسون رئيسا له للمرة الثانية بعدما حصوله على الأغلبية المطلوبة متفوقا على منافسه الديمقراطي حكيم جيفريز.
وحصل جونسون على 218 صوتا رغم انه لم يحقق الاغلبية المطلوبة من بداية الجولى الاولى فيما صوت الديمقراطيون بالإجماع لصالح مرشحهم حكيم جيفريز الذي حصل على 215 صوتا.
ولم يصوت 3 نواب جمهوريون لصالح جونسون في البداية قبل ان يغير اثنان منهم موقفهما ويحسمان انتخاب جونسون ليعلن بعد ذلك فوزه بمنصب رئيس مجلس النواب.
وقال جونسون في تصريح لشبكة (سكاي نيوز) الامريكية بعد اعلان الفوز إنه مستعد للعمل بعد حصوله على الأصوات اللازمة لتولي منصب رئيس المجلس.
من جهته هنأ الرئيس الامريكي المنتخب دونالد ترامب الفائز جونسون على منصته (تروث سوشيال) معتبرا ان جونسون سيكون "قائدا عظيما وستستفيد بلادنا من ذلك فقد انتظر الشعب الأميركي أربع سنوات من أجل القوة والقيادة والمنطق". (النهاية)

ا م م / ر ج



MENAFN03012025000071011013ID1109053834

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث