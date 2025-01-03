الجمهوري مايك جونسون يفوز برئاسة مجلس النواب الامريكي للمرة الثانية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
واشنطن – 3 – 1 (كونا) –- انتخب مجلس النواب الأمريكي اليوم الجمعة الجمهوري مايك جونسون رئيسا له للمرة الثانية بعدما حصوله على الأغلبية المطلوبة متفوقا على منافسه الديمقراطي حكيم جيفريز.
وحصل جونسون على 218 صوتا رغم انه لم يحقق الاغلبية المطلوبة من بداية الجولى الاولى فيما صوت الديمقراطيون بالإجماع لصالح مرشحهم حكيم جيفريز الذي حصل على 215 صوتا.
ولم يصوت 3 نواب جمهوريون لصالح جونسون في البداية قبل ان يغير اثنان منهم موقفهما ويحسمان انتخاب جونسون ليعلن بعد ذلك فوزه بمنصب رئيس مجلس النواب.
وقال جونسون في تصريح لشبكة (سكاي نيوز) الامريكية بعد اعلان الفوز إنه مستعد للعمل بعد حصوله على الأصوات اللازمة لتولي منصب رئيس المجلس.
من جهته هنأ الرئيس الامريكي المنتخب دونالد ترامب الفائز جونسون على منصته (تروث سوشيال) معتبرا ان جونسون سيكون "قائدا عظيما وستستفيد بلادنا من ذلك فقد انتظر الشعب الأميركي أربع سنوات من أجل القوة والقيادة والمنطق". (النهاية)
ا م م / ر ج
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