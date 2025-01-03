استشهاد فتى واصابة تسعة آخرين برصاص قوات الاحتلال شرق نابلس

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
رام الله - 3 - 1 (كونا) -- استشهد فتى وأصيب تسعة آخرون برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي مساء اليوم الجمعة خلال اقتحام مخيم (بلاطة) شرق مدينة (نابلس) في الضفة الغربية.
وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان صحفي ان الفتى محمد عامر (18 عاما) استشهد متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال خلال مواجهات اثر اقتحام الاحتلال للمخيم المذكور.
واوضحت ان تسعة آخرين اصيبوا بجروح بينهم اربعة في خال الخطر. (النهاية)
ن ق / ر ج
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