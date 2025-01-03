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استشهاد فتى واصابة تسعة آخرين برصاص قوات الاحتلال شرق نابلس

1/3/2025 11:31:51 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) رام الله - 3 - 1 (كونا) -- استشهد فتى وأصيب تسعة آخرون برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي مساء اليوم الجمعة خلال اقتحام مخيم (بلاطة) شرق مدينة (نابلس) في الضفة الغربية.
وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان صحفي ان الفتى محمد عامر (18 عاما) استشهد متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال خلال مواجهات اثر اقتحام الاحتلال للمخيم المذكور.
واوضحت ان تسعة آخرين اصيبوا بجروح بينهم اربعة في خال الخطر. (النهاية)

ن ق / ر ج



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