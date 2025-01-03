(حماس) تعلن استنئاف المفاوضات غير المباشرة في الدوحة للتوصل الى اتفاق يوقف العدوان

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
رام الله - 3 - 1 (كونا) -- اعلنت حركة (حماس) اليوم الجمعة عن استئناف المفاوضاعت غير المباشرة في العاصمة القطرية الدوحة مؤكدة جديتها وايجابيتها وسعيها للتوصل الى اتفاق في اقرب فرصة يحقق طموح واهداف الشعب الفلسطيني.
وشددت الحركة في بيان صحفي على ان اهم الأهداف هي وقف العدوان وحماية الشعب الفلسطيني في ظل الابادة الجماعية والتطهير العرقي الذي يمارسه الاحتلال الاسرائيلي.
وبينت ان الجولة ستركز على ان يؤدي الاتفاق الى وقف تام لاطلاق النار وانسحاب قوات الاحتلال من قطاع غزة وعودة النازحين الى بيوتهم التي اخرجوا منها في كل أنحاء القطاع. (النهاية)
ن ق / ر ج
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