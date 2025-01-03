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(حماس) تعلن استنئاف المفاوضات غير المباشرة في الدوحة للتوصل الى اتفاق يوقف العدوان

1/3/2025 11:31:51 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) رام الله - 3 - 1 (كونا) -- اعلنت حركة (حماس) اليوم الجمعة عن استئناف المفاوضاعت غير المباشرة في العاصمة القطرية الدوحة مؤكدة جديتها وايجابيتها وسعيها للتوصل الى اتفاق في اقرب فرصة يحقق طموح واهداف الشعب الفلسطيني.
وشددت الحركة في بيان صحفي على ان اهم الأهداف هي وقف العدوان وحماية الشعب الفلسطيني في ظل الابادة الجماعية والتطهير العرقي الذي يمارسه الاحتلال الاسرائيلي.
وبينت ان الجولة ستركز على ان يؤدي الاتفاق الى وقف تام لاطلاق النار وانسحاب قوات الاحتلال من قطاع غزة وعودة النازحين الى بيوتهم التي اخرجوا منها في كل أنحاء القطاع. (النهاية)

ن ق / ر ج



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