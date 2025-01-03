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مصر: هبوط اضطراري لطائرة ركاب روسية في مطار شرم الشيخ

1/3/2025 11:31:51 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 3 - 1 (كونا) -- شهد مطار شرم الشيخ الدولي مساء اليوم الجمعة هبوطا اضطراريا آمنا لطائرة تابعة لشركة (يورال إير) الروسية من طراز (إيرباص 321 ايه).
وذكرت وزارة الطيران المدني المصرية في بيان أن المطار تلقى بلاغا من قائد الطائرة التي كانت متجهة من مطار (شرم الشيخ) إلى مطار (يكاترينبرج) في روسيا وعلى متنها 236 راكبا بوجود عطل فني في أحد المحركات بعد إقلاعها بعشر دقائق.
واوضح البيان أن قائد الطائرة طلب من برج المراقبة الجوية الهبوط اضطراريا فقام البرج بإبلاغ غرفة العمليات لتفعيل خطة الطوارئ المتبعة بالمطار لاتخاذ جميع التدابير الاحترازية اللازمة للتعامل مع مثل هذه الحالات الطارئة.
وأضاف في هذا الصدد أنه جرى التنسيق مع الجهات المعنية العاملة بالمطار وتم على الفور تشكيل غرفة لإدارة الأزمات مع مركز العمليات المتنقل في حين تواجدت سيارات الإطفاء والإنقاذ إلى جانب توفير جميع المستلزمات اللازمة لمواجهة الأحداث الطارئة ما ساهم في نجاح الهبوط الاضطراري وتأمين سلامة كافة الركاب وأفراد الطاقم. (النهاية)

ا س م / ر ج



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