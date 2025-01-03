مصر: هبوط اضطراري لطائرة ركاب روسية في مطار شرم الشيخ

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
القاهرة - 3 - 1 (كونا) -- شهد مطار شرم الشيخ الدولي مساء اليوم الجمعة هبوطا اضطراريا آمنا لطائرة تابعة لشركة (يورال إير) الروسية من طراز (إيرباص 321 ايه).
وذكرت وزارة الطيران المدني المصرية في بيان أن المطار تلقى بلاغا من قائد الطائرة التي كانت متجهة من مطار (شرم الشيخ) إلى مطار (يكاترينبرج) في روسيا وعلى متنها 236 راكبا بوجود عطل فني في أحد المحركات بعد إقلاعها بعشر دقائق.
واوضح البيان أن قائد الطائرة طلب من برج المراقبة الجوية الهبوط اضطراريا فقام البرج بإبلاغ غرفة العمليات لتفعيل خطة الطوارئ المتبعة بالمطار لاتخاذ جميع التدابير الاحترازية اللازمة للتعامل مع مثل هذه الحالات الطارئة.
وأضاف في هذا الصدد أنه جرى التنسيق مع الجهات المعنية العاملة بالمطار وتم على الفور تشكيل غرفة لإدارة الأزمات مع مركز العمليات المتنقل في حين تواجدت سيارات الإطفاء والإنقاذ إلى جانب توفير جميع المستلزمات اللازمة لمواجهة الأحداث الطارئة ما ساهم في نجاح الهبوط الاضطراري وتأمين سلامة كافة الركاب وأفراد الطاقم. (النهاية)
ا س م / ر ج
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