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الدوري الإسباني: (ريال مدريد) يفوز على (فالنسيا) ويعتلي الصدارة

1/3/2025 11:31:51 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) مدريد - 3 - 1 (كونا) -- اعتلى (ريال مدريد) صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم بعد فوزه بهدفين لهدف على مضيفه (فالنسيا) اليوم الجمعة في المباراة المؤجلة من الجولة 12 من المسابقة.
وعلى ملعب (ميستايا) تقدم صاحب الأرض بهدف سجله هوغو دورو في الدقيقة 27 لينتهي الشوط الأول بتقدم (فالنسيا) بهدف دون رد.
وفي الدقيقة 85 نجح (ريال مدريد) في إدراك التعادل بهدف سجله لاعب الوسط الكرواتي لوكا مودريتش قبل أن يضيف زميله الانجليزي جود بيلينغهام الهدف الثاني في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا عن ضائع.
وبهذه النتيجة رفع (ريال مدريد) رصيده إلى 43 نقطة ليعتلي الصدارة بفارق نقطتين أمام الوصيف (أتلتيكو مدريد) وخمس نقاط أمام (برشلونة) الثالث في الترتيب فيما تجمد رصيد (فالنسيا) عند 12 نقطة في المركز 19 بالترتيب.
ولعب الفريقان مباراة الجولة 12 التي كانت قد تأجلت بسبب الفيضانات المدمرة التي ضربت منطقة (فالنسيا) خلال شهر أكتوبر الماضي. (النهاية)

ه ن د / ر ج



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