الدوري الإسباني: (ريال مدريد) يفوز على (فالنسيا) ويعتلي الصدارة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
مدريد - 3 - 1 (كونا) -- اعتلى (ريال مدريد) صدارة الدوري
الإسباني لكرة القدم
بعد فوزه بهدفين لهدف على مضيفه (فالنسيا) اليوم الجمعة في المباراة المؤجلة من الجولة 12 من المسابقة.
وعلى ملعب (ميستايا) تقدم صاحب الأرض بهدف سجله هوغو دورو في الدقيقة 27 لينتهي الشوط الأول بتقدم (فالنسيا) بهدف دون رد.
وفي الدقيقة 85 نجح (ريال مدريد) في إدراك التعادل بهدف سجله لاعب
الوسط الكرواتي لوكا مودريتش قبل أن يضيف زميله الانجليزي جود بيلينغهام الهدف الثاني في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا عن ضائع.
وبهذه النتيجة رفع (ريال مدريد) رصيده إلى 43 نقطة ليعتلي الصدارة بفارق نقطتين أمام الوصيف (أتلتيكو مدريد) وخمس نقاط أمام (برشلونة) الثالث في الترتيب فيما تجمد رصيد (فالنسيا) عند 12 نقطة في المركز 19 بالترتيب.
ولعب الفريقان مباراة الجولة 12 التي كانت قد تأجلت بسبب الفيضانات المدمرة التي ضربت منطقة (فالنسيا) خلال شهر أكتوبر الماضي. (النهاية)
ه ن د / ر ج
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