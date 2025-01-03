كأس السوبر الإيطالي في السعودية: ميلان يتأهل للنهائي بفوزه على يوفنتوس

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الرياض - 3 - 1 (كونا) -- تأهل فريق (ايه سي ميلان) إلى نهائي كأس السوبر الإيطالي لكرة القدم
بعد فوزه على نظيره (يوفنتوس) بهدفين لهدف في مباراة
مثيرة على ملعب (الأول بارك) ضمن منافسات الدور نصف النهائي للبطولة التي تستضيفها العاصمة السعودية.
واستطاع (يوفنتوس) تسجيل الهدف الأول عن طريق التركي كينان يلدز في الدقيقة 21 قبل ان يدرك (ميلان) التعادل في الدقيقة 71 من خلال ركلة جزاء نفذها الأمريكي كريستيان بوليسيتش.
وبعد أربع دقائق فقط سجل مدافع (يوفنتوس) فيديريكو جاتي الهدف الثاني لميلان عن طريق الخطأ في مرماه.
وبهذه النتيجة يضرب (ميلان) موعدا في النهائي يوم الاثنين المقبل مع غريمه التقليدي (إنتر ميلان) الذي فاز على (أتالانتا) بهدفين نظيفين في مباراة نصف النهائي الأولى التي أقيمت أمس الخميس.
وتستضيف السعودية منافسات البطولة للموسم الثالث على التوالي والخامس في تاريخ المسابقة حيث استضافت المباراة النهائية للبطولة أعوام 2018 و2019 و2022 بنظام المباراة الواحدة قبل أن تستضيف النسخة الماضية في 2024 بمشاركة أربع فرق. (النهاية)
ع ش / ر ج
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