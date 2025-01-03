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كأس السوبر الإيطالي في السعودية: ميلان يتأهل للنهائي بفوزه على يوفنتوس

1/3/2025 11:31:47 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 3 - 1 (كونا) -- تأهل فريق (ايه سي ميلان) إلى نهائي كأس السوبر الإيطالي لكرة القدم بعد فوزه على نظيره (يوفنتوس) بهدفين لهدف في مباراة مثيرة على ملعب (الأول بارك) ضمن منافسات الدور نصف النهائي للبطولة التي تستضيفها العاصمة السعودية.
واستطاع (يوفنتوس) تسجيل الهدف الأول عن طريق التركي كينان يلدز في الدقيقة 21 قبل ان يدرك (ميلان) التعادل في الدقيقة 71 من خلال ركلة جزاء نفذها الأمريكي كريستيان بوليسيتش.
وبعد أربع دقائق فقط سجل مدافع (يوفنتوس) فيديريكو جاتي الهدف الثاني لميلان عن طريق الخطأ في مرماه.
وبهذه النتيجة يضرب (ميلان) موعدا في النهائي يوم الاثنين المقبل مع غريمه التقليدي (إنتر ميلان) الذي فاز على (أتالانتا) بهدفين نظيفين في مباراة نصف النهائي الأولى التي أقيمت أمس الخميس.
وتستضيف السعودية منافسات البطولة للموسم الثالث على التوالي والخامس في تاريخ المسابقة حيث استضافت المباراة النهائية للبطولة أعوام 2018 و2019 و2022 بنظام المباراة الواحدة قبل أن تستضيف النسخة الماضية في 2024 بمشاركة أربع فرق. (النهاية)

ع ش / ر ج



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