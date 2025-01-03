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ترامب يختار المتحدثة باسم الخارجية في ادارته السابقة لمنصب نائب المبعوث الرئاسي للسلام بالشرق الأوسط

1/3/2025 11:31:47 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 3 - 1 (كونا) -– أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب اليوم الجمعة اختيار المتحدثة باسم وزارة الخارجية في إدارته السابقة مورغان اورتاغوس لمنصب نائب المبعوث الرئاسي للسلام في الشرق الأوسط.
وسبق لترامب أن أعلن في 12 نوفمبر الماضي أي بعد أسبوع من فوزه بالانتخابات الرئاسية عن اختياره الملياردير ورجل الأعمال المتخصص في العقارات ستيفن ويتكوف مبعوثا رئاسيا خاصا للسلام في الشرق الأوسط.
وقال الرئيس الأمريكي المنتخب في منشور على منصة (تروث سوشال) إن أورتاغوس "حاربتني في البداية لمدة ثلاث سنوات ولكن آمل أن تكون قد تعلمت درسها".
وأضاف "عادة لا تنجح هذه الأمور لكنها تتمتع بدعم قوي من الجمهوريين وأنا لا أفعل هذا من أجلي بل من أجلهم وبالتالي دعونا نرى ما سيحدث".
وعبر عن أمله بأن تكون أورتاغوس "بمثابة قيمة مضافة لستيف (ويتكوف) وقيادية عظيمة وموهوبة بينما نسعى إلى جلب الهدوء والازدهار إلى منطقة مضطربة للغاية" معربا عن توقعاته برؤية "نتائج عظيمة وقريبا جدا".
ولم يقدم ترامب أي تفاصيل محددة حول ما وصفه في منشوره بأنه حرب شنتها عليه اورتاغوس لمدة ثلاث سنوات ولكن من المعروف أنها سبق أن وجهت له انتقادات لاذعة في عام 2016 عندما كانت تعمل كإعلامية مع شبكة (فوكس) الإخبارية المعروفة بميلها نحو الحزب الجمهوري قبل أن تعبر عن تأييدها له عندما ترشح للرئاسة الأمريكية في العام نفسه.
وعلى الرغم من موقف أورتاغوس من ترامب قبل ترشحه لانتخابات 2016 غير أن ذلك لم يقف عائقا أمام تعيينها في منصب المتحدثة باسم وزارة الخارجية من عام 2019 وحتى نهاية ولاية ترامب الرئاسية السابقة في عام 2020. (النهاية)

ر س ر / ر ج


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