ترامب يختار المتحدثة باسم الخارجية في ادارته السابقة لمنصب نائب المبعوث الرئاسي للسلام بالشرق الأوسط

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
واشنطن - 3 - 1 (كونا) -– أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب
اليوم الجمعة اختيار المتحدثة باسم وزارة الخارجية في إدارته السابقة مورغان اورتاغوس لمنصب نائب المبعوث الرئاسي للسلام في الشرق الأوسط.
وسبق لترامب أن أعلن في 12 نوفمبر الماضي أي بعد أسبوع من فوزه بالانتخابات الرئاسية عن اختياره الملياردير ورجل الأعمال المتخصص في العقارات ستيفن ويتكوف مبعوثا رئاسيا خاصا للسلام في الشرق الأوسط.
وقال الرئيس الأمريكي المنتخب في منشور على منصة (تروث سوشال) إن أورتاغوس "حاربتني في البداية لمدة ثلاث سنوات ولكن آمل أن تكون قد تعلمت درسها".
وأضاف "عادة لا تنجح هذه الأمور لكنها تتمتع بدعم قوي من الجمهوريين وأنا لا أفعل هذا من أجلي بل من أجلهم وبالتالي دعونا نرى ما سيحدث".
وعبر عن أمله بأن تكون أورتاغوس "بمثابة قيمة مضافة لستيف (ويتكوف) وقيادية عظيمة وموهوبة بينما نسعى إلى جلب الهدوء والازدهار إلى منطقة مضطربة للغاية" معربا عن توقعاته برؤية "نتائج عظيمة وقريبا جدا".
ولم يقدم ترامب أي تفاصيل محددة حول ما وصفه في منشوره بأنه حرب شنتها عليه اورتاغوس لمدة ثلاث سنوات ولكن من المعروف أنها سبق أن وجهت له انتقادات لاذعة في عام 2016 عندما كانت تعمل كإعلامية مع شبكة (فوكس) الإخبارية المعروفة بميلها نحو الحزب الجمهوري قبل أن تعبر عن تأييدها له عندما ترشح للرئاسة الأمريكية في العام نفسه.
وعلى الرغم من موقف أورتاغوس من ترامب قبل ترشحه لانتخابات 2016 غير أن ذلك لم يقف عائقا أمام تعيينها في منصب المتحدثة باسم وزارة الخارجية من عام 2019 وحتى نهاية ولاية ترامب الرئاسية السابقة في عام 2020. (النهاية)
ر س ر / ر ج
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