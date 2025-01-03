موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الجمعة الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
رام الله - حركة (حماس) تعلن استئناف المفاوضاعت غير المباشرة في العاصمة القطرية الدوحة وتؤكد جديتها وايجابيتها وسعيها للتوصل الى اتفاق في اقرب فرصة يحقق طموح واهداف الشعب الفلسطيني.
واشنطن – مجلس النواب الأمريكي ينتخب مايك جونسون رئيسا له للمرة الثانية بعدما حصوله على الأغلبية المطلوبة متفوقا على منافسه الديمقراطي حكيم جيفريز حيث نال 218 صوتا مقابل 215 صوتا لمنافسه جيفريز.
بيروت - خمسة من جنود الجيش اللبناني يصابون بجروح خلال اشتباكات وقعت مع مسلحين سوريين حاولوا فتح معبر غير شرعي عند الحدود اللبنانية - السورية بشمال شرق لبنان كان الجيش يحاول إغلاقه.
بيروت - 3 - 1 (كونا) -- أعلن الأمن اللبناني يعلن أنه أحبط محاولتين لتهريب نحو 10 كيلوغرامات من مخدر الكبتاغون داخل لوحات فنية لإرسالها إلى إحدى الدول العربية لكنه لم يسمها ويضيف أنه جرى توقيف ثلاثة اشخاص لبنانيين جراء هذه العملية.
واشنطن - الرئيس الأمريكي جو بايدن يأمر بمنع استحواذ شركة (نيبون) اليابانية لصناعة الصلب على نظيرتها الأمريكية (يو إس ستيل) في عرض قدمته الأولى وقيمته 3ر14 مليار دولار وذلك "بهدف حماية الأمن القومي وصلابة سلاسل التوريد لصناعة الصلب التي تعتبر العمود الفقري للولايات المتحدة".
القاهرة - مطار شرم الشيخ الدولي يشهد هبوطا اضطراريا آمنا لطائرة تابعة لشركة (يورال إير) الروسية وعلى متنها 236 راكبا بعد إبلاغ قائدها عن وجود عطل فني في أحد المحركات بعد إقلاعها بعشر دقائق.
فيينا - حزب (نيوس) الليبرالي النمساوي يعلن انسحابه رسميا من مفاوضات تشكيل ائتلاف حكومي مع حزبي (الشعب النمساوي) و(الاشتراكي الديمقراطي) ما أدى إلى انهيار المحادثات الثلاثية الرامية لتشكيل حكومة جديدة. (النهاية) ر ج
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