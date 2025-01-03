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موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الجمعة الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

1/3/2025 11:31:47 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) رام الله - حركة (حماس) تعلن استئناف المفاوضاعت غير المباشرة في العاصمة القطرية الدوحة وتؤكد جديتها وايجابيتها وسعيها للتوصل الى اتفاق في اقرب فرصة يحقق طموح واهداف الشعب الفلسطيني.

واشنطن – مجلس النواب الأمريكي ينتخب مايك جونسون رئيسا له للمرة الثانية بعدما حصوله على الأغلبية المطلوبة متفوقا على منافسه الديمقراطي حكيم جيفريز حيث نال 218 صوتا مقابل 215 صوتا لمنافسه جيفريز.

بيروت - خمسة من جنود الجيش اللبناني يصابون بجروح خلال اشتباكات وقعت مع مسلحين سوريين حاولوا فتح معبر غير شرعي عند الحدود اللبنانية - السورية بشمال شرق لبنان كان الجيش يحاول إغلاقه.

بيروت - 3 - 1 (كونا) -- أعلن الأمن اللبناني يعلن أنه أحبط محاولتين لتهريب نحو 10 كيلوغرامات من مخدر الكبتاغون داخل لوحات فنية لإرسالها إلى إحدى الدول العربية لكنه لم يسمها ويضيف أنه جرى توقيف ثلاثة اشخاص لبنانيين جراء هذه العملية.

واشنطن - الرئيس الأمريكي جو بايدن يأمر بمنع استحواذ شركة (نيبون) اليابانية لصناعة الصلب على نظيرتها الأمريكية (يو إس ستيل) في عرض قدمته الأولى وقيمته 3ر14 مليار دولار وذلك "بهدف حماية الأمن القومي وصلابة سلاسل التوريد لصناعة الصلب التي تعتبر العمود الفقري للولايات المتحدة".

القاهرة - مطار شرم الشيخ الدولي يشهد هبوطا اضطراريا آمنا لطائرة تابعة لشركة (يورال إير) الروسية وعلى متنها 236 راكبا بعد إبلاغ قائدها عن وجود عطل فني في أحد المحركات بعد إقلاعها بعشر دقائق.

فيينا - حزب (نيوس) الليبرالي النمساوي يعلن انسحابه رسميا من مفاوضات تشكيل ائتلاف حكومي مع حزبي (الشعب النمساوي) و(الاشتراكي الديمقراطي) ما أدى إلى انهيار المحادثات الثلاثية الرامية لتشكيل حكومة جديدة. (النهاية) ر ج

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