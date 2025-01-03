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الأجسام يصدر تعليمات بطولة المملكة المفتوحة

1/3/2025 11:29:41 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
مصطفى بالو







عمان - حدد اتحاد بناء الأجسام موعد بطولة المملكة المفتوحة، وأصدر التعليمات الفنية الخاصة بالمنافسات، والتي ستقام يومي 21 و22 شباط (فبراير) المقبل.
وتعتبر البطولة أولى نشاطات اتحاد بناء الأجسام، وستعد اختبارا فنيا لاختيار عناصر جديدة، في فئات البدي بلدنج والكلاسيك والفيزيك، لصفوف المنتخب الوطني الذي يخوض استحقاقات عربية وإقليمية ودولية خلال الموسم 2025.
وأكد رئيس الاتحاد مأمون كلمات، أن اللجنة الفنية ارتأت إقامة البطولة قبل شهر رمضان المبارك، مع منح الأندية والمراكز وقتا كافيا لتجهيز أبطالها المشاركين في هذه البطولة، وأشار إلى أن اللجنة الفنية، حددت موعد البطولة قبل حلول شهر رمضان المبارك، لمراعاة حاجة اللاعبين إلى برنامج غذائي وتدريبي صارم للوصول إلى جاهزية الوقوف على مسرح المنافسات.
وأضاف كلمات في حديثه لـ"الغد": "بدأت تحضيراتنا الإدارية والفنية مبكرا لهذه البطولة، ونحرص في مجلس إدارة الاتحاد، على تقديم البطولة بشكل جديد واحترافي، يقترب إلى حد كبير من مشاهداتنا للبطولات الخارجية الاحترافية، ونهتم في تغليفها بالبطاقات الاحترافية، على غرار سابقاتها من البطولات، والتي نحرص على رعايتها أيضا من قبل الاتحاد الدولي، والذي يراعي مساعينا في تطوير اللعبة، وتحقيق إنجازات لافتة".
ومن أهم تعليمات البطولة، أنها تسمح المشاركة لجميع الجنسيات، كما إنها خاضعة لفحص المنشطات، مع تطبيق العقوبات بحسب لائحتنا الداخلية على من يثبت تعاطيه المنشطات.
ويرى كلمات أن التعليمات الفنية، راعت عدد المشاركين في كل فئة على صعيد الواعدين والشباب والرجال، موضحا: "حسب البند 19 من التعليمات، أي وزن يقل عدد المشاركين فيه عن 5 لاعبين يلغى الوزن أو الطول، ويدمج مع الفئة الأعلى ما عدا الفئة الأخيرة تدمج مع الفئة التي قبلها، وهناك العديد من التعليمات التي عممت عبر منصات الاتحاد الرسمية، ووصلت إلى المراكز والأندية".
وبين كلمات أن البطولة تعتبر اختبارا حقيقيا لاختيار خامات مؤهلة للانضمام إلى صفوف المنتخب الوطني، شارحا: "اللجنة الفنية سترصد المنافسات، وتوجه عدستها الفنية نحو أبرز الخامات المؤهلة إلى صفوف المنتخب الوطني، ولدينا نواة من اللاعبين المميزين والذين سنزجهم في المنافسات، وستسمي اللجنة الفنية الأفضل على ضوء نتائجه ومقوماته الجسمانية، وستكون هناك ايضا اختبارات متتالية، لاختيار قائمة عناصر المنتخب الوطني النهائية، شريطة تجاوزهم جميعا فحص المنشطات".

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