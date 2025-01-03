الأجسام يصدر تعليمات بطولة المملكة المفتوحة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مصطفى بالو
عمان - حدد اتحاد بناء الأجسام موعد بطولة المملكة المفتوحة، وأصدر التعليمات الفنية الخاصة بالمنافسات، والتي ستقام يومي 21 و22 شباط (فبراير) المقبل.
وتعتبر البطولة أولى نشاطات اتحاد بناء الأجسام، وستعد اختبارا فنيا لاختيار عناصر جديدة، في فئات البدي بلدنج والكلاسيك والفيزيك، لصفوف المنتخب الوطني الذي يخوض استحقاقات عربية وإقليمية ودولية خلال الموسم 2025.
وأكد رئيس الاتحاد مأمون كلمات، أن اللجنة الفنية ارتأت إقامة البطولة قبل شهر رمضان المبارك، مع منح الأندية والمراكز وقتا كافيا لتجهيز أبطالها المشاركين في هذه البطولة، وأشار إلى أن اللجنة الفنية، حددت موعد البطولة قبل حلول شهر رمضان المبارك، لمراعاة حاجة اللاعبين إلى برنامج غذائي وتدريبي صارم للوصول إلى جاهزية الوقوف على مسرح المنافسات.
وأضاف كلمات في حديثه لـ"الغد": "بدأت تحضيراتنا الإدارية والفنية مبكرا لهذه البطولة، ونحرص في مجلس إدارة الاتحاد، على تقديم البطولة بشكل جديد واحترافي، يقترب إلى حد كبير من مشاهداتنا للبطولات الخارجية الاحترافية، ونهتم في تغليفها بالبطاقات الاحترافية، على غرار سابقاتها من البطولات، والتي نحرص على رعايتها أيضا من قبل الاتحاد الدولي، والذي يراعي مساعينا في تطوير اللعبة، وتحقيق إنجازات لافتة".
ومن أهم تعليمات البطولة، أنها تسمح المشاركة لجميع الجنسيات، كما إنها خاضعة لفحص المنشطات، مع تطبيق العقوبات بحسب لائحتنا الداخلية على من يثبت تعاطيه المنشطات.
ويرى كلمات أن التعليمات الفنية، راعت عدد المشاركين في كل فئة على صعيد الواعدين والشباب والرجال، موضحا: "حسب البند 19 من التعليمات، أي وزن يقل عدد المشاركين فيه عن 5 لاعبين يلغى الوزن أو الطول، ويدمج مع الفئة الأعلى ما عدا الفئة الأخيرة تدمج مع الفئة التي قبلها، وهناك العديد من التعليمات التي عممت عبر منصات الاتحاد الرسمية، ووصلت إلى المراكز والأندية".
وبين كلمات أن البطولة تعتبر اختبارا حقيقيا لاختيار خامات مؤهلة للانضمام إلى صفوف المنتخب الوطني، شارحا: "اللجنة الفنية سترصد المنافسات، وتوجه عدستها الفنية نحو أبرز الخامات المؤهلة إلى صفوف المنتخب الوطني، ولدينا نواة من اللاعبين المميزين والذين سنزجهم في المنافسات، وستسمي اللجنة الفنية الأفضل على ضوء نتائجه ومقوماته الجسمانية، وستكون هناك ايضا اختبارات متتالية، لاختيار قائمة عناصر المنتخب الوطني النهائية، شريطة تجاوزهم جميعا فحص المنشطات".
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