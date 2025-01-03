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إلغاء مراسم تتويج فرسان الأردن بدوري الناشئين بسبب أحداث شغب

1/3/2025 11:29:41 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)




عمان- الغد- قرر اتحاد كرة القدم الجمعة، إلغاء مراسم تتويج فريق فرسان الأردن بلقب دوري الناشئين تحت 17 عاما، حفاظا على سلامة أركان اللعبة، على ضوء الأحداث والتصرفات البعيدة عن القيم والأخلاق، بحسب ما نشره اتحاد الكرة.

‎وحقق فريق فرسان الأردن لقب بطولة دوري الناشئين ت 17، بعد تعادله مع نظيره الاتحاد 1-1، في المباراة التي أقيمت عصر الجمعة، على ملاعب الاتحاد (البولو)، ضمن الجولة العاشرة والأخيرة من الدور الثاني لدوري النخبة.

‎وقرر الاتحاد بالإضافة إلى تحويل ملف وتقارير المباراة للجان المختصة لاتخاذ القرارات المناسبة، كون الهدف الأسمى من تنظيم بطولات الفئات العمرية هو تنشئة أجيال تمارس كرة القدم وتعكس الروح الرياضية والأخلاق قبل التنافس الرياضي في الملاعب.

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