إلغاء مراسم تتويج فرسان الأردن بدوري الناشئين بسبب أحداث شغب

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان- الغد- قرر اتحاد كرة القدم الجمعة، إلغاء مراسم تتويج فريق فرسان الأردن بلقب دوري الناشئين تحت 17 عاما، حفاظا على سلامة أركان اللعبة، على ضوء الأحداث والتصرفات البعيدة عن القيم والأخلاق، بحسب ما نشره اتحاد الكرة.
وحقق فريق فرسان الأردن لقب بطولة دوري الناشئين ت 17، بعد تعادله مع نظيره الاتحاد 1-1، في المباراة التي أقيمت عصر الجمعة، على ملاعب
الاتحاد (البولو)، ضمن الجولة العاشرة والأخيرة من الدور الثاني لدوري النخبة.
وقرر الاتحاد بالإضافة إلى تحويل ملف وتقارير المباراة للجان المختصة لاتخاذ القرارات المناسبة، كون الهدف الأسمى من تنظيم بطولات الفئات العمرية هو تنشئة أجيال تمارس كرة القدم وتعكس الروح الرياضية والأخلاق قبل التنافس الرياضي في الملاعب.
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