Saturday, 04 January 2025 06:16 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


اشتداد المعارك بين الفصائل السورية والأكراد بريف منبج

1/3/2025 11:29:22 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



سورية - مع مرور نحو شهر على الاشتباكات المتواصلة بين قوات سورية الديمقراطية (قسد) والفصائل المسلحة الموالية لتركيا في شمال شرق سورية، ارتفعت أعداد القتلى.
فقد أفادت مصادر أمس بمقتل أكثر من 34 عنصرا من الفصائل في هجمات جديدة لقسد، بريف منبج شمال شرق البلاد، ما رفع حصيلة قتلى الاشتباكات إلى 170 عنصرا من الفصائل ومن قسد. وأوضح أن اشتباكات عنيفة اندلعت يوم أمس بين قسد وعدد من الفصائل المسلحة على محور قرى العطشانة والمسطاحة جنوبي مدينة منبج، فيما تركزت المواجهات على محاور سد تشرين.
ومنذ نهاية نوفمبر الماضي (2024) تواجه تلك القوات ذات الأغلبية الكردية هجمات من فصائل مدعومة من قبل أنقرة، للسيطرة على مناطق قسد، منها مدينة الطبقة ومركز محافظة الرقة شمالاً، وبلدات الخفسة ومسكة غربي نهر الفرات.
وتُسيطر قسد على كامل محافظات الحسكة والريف الشرقي الشمالي لمحافظة دير الزور.
إلا أن تواجدها على مقربة من الحدود التركية يثير حفيظة أنقرة التي هددت أكثر من مرة بالقضاء على تلك القوات ما لم تلق سلاحها، لاسيما أن الأخيرة كانت استغلت خلال سنوات النزاع انسحاب قوات الجيش السوري تدريجيا من المناطق ذات الغالبية الكردية، وانتهزت الفراغ لتقيم "حكما ذاتيا" في الشمال.
كذلك عززت تواجدها أيضا خلال الانسحابات الأخيرة للجيش قبيل الثامن من ديسمبر الماضي (2024) وسقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد.
تأتي اشتباكات أمس بعيد عقد لقاءات ومشاورات بين قسد و"الإدارة السياسية الجديدة" في دمشق بقيادة أحمد الشرع (قائد هيئة تحرير الشام سابقا)، من أجل التوصل إلى تفاهمات بين الجانبين، وحل معضلة تلك القوات.
علما أن الشرع كان أكد أكثر من مرة سابقا أن كافة الفصائل المسلحة في سورية ومن ضمنها قسد ستسلم سلاحها وتنضوي ضمن وزارة الدفاع.-(وكالات)

MENAFN03012025000072011014ID1109053795

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث