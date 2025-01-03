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صفارات الإنذار تدوي مجددا في غلاف غزة

1/3/2025 11:29:21 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أفادت ما تُعرف بالجبهة الداخلية الإسرائيلية ليلة الجمعة/ السبت، بأن صفارات الإنذار دوت في سديروت وإيفيم بغلاف قطاع غزة الشمالي.
وفي وقت سابق، دوت أيضا صفارات الإنذار في نيف هعسراه بغلاف غزة بعد رصد إطلاق صواريخ، حسب المصدر ذاته.

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