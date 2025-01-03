صفارات الإنذار تدوي مجددا في غلاف غزة

صفارات الإنذار تدوي مجددا في غلاف غزة
التاريخ
1/3/2025 11:29:21 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أفادت ما تُعرف بالجبهة الداخلية الإسرائيلية ليلة الجمعة/ السبت، بأن صفارات الإنذار دوت في سديروت وإيفيم بغلاف قطاع غزة الشمالي.
وفي وقت سابق، دوت أيضا صفارات الإنذار في نيف هعسراه بغلاف غزة بعد رصد إطلاق صواريخ، حسب المصدر ذاته.
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