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الاحتلال يدرس تخفيض المساعدات لغزة مع تولي ترامب منصبه

1/3/2025 11:29:12 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



نقلت القناة الـ12 العبرية عن مصادر أن "إسرائيل" تدرس تخفيض إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة مع تولي الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب منصبه.
وقالت مساعدة المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، مؤخرا، "حذرنا من تقويض وسائل بقاء الناس على قيد الحياة في غزة".

وأضافت أن "الهجمات على خدمات الرعاية الصحية والطوارئ متواصلة في غزة".

وتابعت: "إسرائيل رفضت 150 محاولة إدخال مساعدات لشمال غزة منذ أكتوبر".

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