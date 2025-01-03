الاحتلال يدرس تخفيض المساعدات لغزة مع تولي ترامب منصبه

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
نقلت القناة الـ12 العبرية عن مصادر أن "إسرائيل" تدرس تخفيض إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة مع تولي الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب منصبه.
وقالت مساعدة المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، مؤخرا، "حذرنا من تقويض وسائل بقاء الناس على قيد الحياة في غزة".
وأضافت أن "الهجمات على خدمات الرعاية الصحية والطوارئ متواصلة في غزة".
وتابعت: "إسرائيل رفضت 150 محاولة إدخال مساعدات لشمال غزة منذ أكتوبر".
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