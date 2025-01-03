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شخصية عسكرية مهمة في عهد الأسد بقبضة الأمن

1/3/2025 11:29:12 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



نقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن مصدر في وزارة الداخلية، أن إدارة الأمن العام ألقت القبض على من وصفته بأنه القائد الميداني في عهد النظام السوري السابق، ساهر النداف، أثناء عمليات التمشيط في مدينة حمص، وسط البلاد.
وقالت الوكالة الرسمية عبر حسابها في منصة "إكس" في ساعة متأخرة من ليلة الجمعة، إن النداف "هو أحد القادة الميدانيين الذين أجرموا بحق الشعب السوري".

وأوضحت الوكالة أن النداف "شارك بالعديد من المجازر، ويعتبر من فلول الميليشيات الذين رفضوا تسليم سلاحهم واختبأوا بين المدنيين"، حسب الوكالة.

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