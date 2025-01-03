استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال في مخيم بلاطة
التاريخ
1/3/2025 11:29:10 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
استشهد شاب فلسطيني مساء الجمعة، متأثرا
بإصابته برصاص جنود جيش الاحتلال، في محيط مخيم بلاطة شرقي نابلس بالضفة الغربية
المحتلة.
وقالت مصادر صحفية محلية إن الشهيد يدعى محمد
مدحت عامر.
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