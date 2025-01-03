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الشيباني يعتزم زيارة 3 دول عربية هذا الأسبوع

1/3/2025 11:29:10 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أعلن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، أمس الجمعة، أنه سيؤدي خلال الأسبوع الحالي زيارات رسمية إلى كل من قطر والإمارات والأردن، وذلك بعدما أجرى في الأسبوع الأخير إلى السعودية أول زيارة خارجية له منذ توليه منصبه.
وقال الشيباني في منشور على منصة "إكس": "سأمثل بلدي سوريا هذا الأسبوع، في زيارة رسمية إلى الأشقاء في دولة قطر والإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية"، مضيفا "نتطلّع إلى مساهمة هذه الزيارات بدعم الاستقرار والأمن والانتعاش الاقتصادي وبناء شراكات متميزة".

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، ترأس الشيباني وفدا سوريا رفيع المستوى إلى الرياض ضم وزير الدفاع مرهف أبو قصرة ورئيس جهاز الاستخبارات العامة أنس خطاب، في أول محطة خارجية له تلبية لدعوة من نظيره السعودي فيصل بن فرحان.

وقبل أسبوعين، أدى وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية محمد الخليفي زيارة إلى دمشق على رأس وفد رسمي رفيع المستوى، كما أعادت قطر فتح سفارتها في دمشق بعد إغلاقها لمدة 13 عاما، ورُفع العلم القطري على مبنى السفارة، لتعود إلى العمل من جديد.

وفي وقت سابق الجمعة، ذكر بيان للخارجية الأردنية أن وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي أجرى اتصالا هاتفيا مع الشيباني، اتفقا خلاله على تنظيم زيارة لوفد من دمشق إلى المملكة، بغية بحث التعاون بين البلدين في العديد من المجالات.

ومنذ سقوط نظام بشار الأسد في الثامن من الشهر الماضي، يصل إلى دمشق بوتيرة يومية مسؤولون إقليميون ودوليون يعقدون اجتماعات مع قائد الإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع.

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