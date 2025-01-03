حماس تكشف آخر المستجدات لمفاوضات غزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال القيادي في حماس باسم نعيم إن جولة جديدة
من المحادثات غير المباشرة حول وقف إطلاق النار في غزة استؤنفت في الدوحة الجمعة،
مشددا على جدية الحركة في التوصل لاتفاق في أقرب فرصة.
ونقلا عن موقع "المملكة"، أضاف أن
المحادثات "ستركز على أن يؤدي الاتفاق إلى وقف تام لإطلاق النار، وانسحاب
قوات الاحتلال من قطاع غزة وتفاصيل التنفيذ، وعودة النازحين إلى بيوتهم التي
أخرجوا منها في كل مناطق القطاع".
وأعلنت حركة حماس استئناف المفاوضات غير
المباشرة مع الاحتلال الإسرائيلي بشأن الهدنة في غزة الجمعة، في قطر.
وقالت الحركة الفلسطينية في بيان "تستأنف
الجمعة المفاوضات غير المباشرة في العاصمة القطرية الدوحة".
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