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ديوكوفيتش يسقط أمام أوبلكا

1/3/2025 7:19:30 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ٠٤ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

برزبين‭ - (‬رويترز‭): ‬انتهت‭ ‬مساعي‭ ‬نوفاك‭ ‬ديوكوفيتش‭ ‬لحصد‭ ‬لقبه‭ ‬رقم‭ ‬مائة‭ ‬في‭ ‬بطولات‭ ‬اتحاد‭ ‬لاعبي‭ ‬التنس‭ ‬المحترفين‭ ‬بصورة‭ ‬صادمة‭ ‬بعد‭ ‬تعرضه‭ ‬لهزيمة‭ ‬غير‭ ‬متوقعة‭ ‬7‭-‬6‭ ‬و6‭-‬3‭ ‬أمام‭ ‬الأمريكي‭ ‬رايلي‭ ‬أوبلكا‭ ‬صاحب‭ ‬ضربات‭ ‬الإرسال‭ ‬القوية‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬الثمانية‭ ‬ببطولة‭ ‬برزبين‭ ‬الدولية‭ ‬للتنس‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭.‬

وكانت‭ ‬الهزيمة‭ ‬بمثابة‭ ‬ضربة‭ ‬مدوية‭ ‬للاعب‭ ‬الصربي،‭ ‬الذي‭ ‬يتطلع‭ ‬الى‭ ‬الانضمام‭ ‬إلى‭ ‬روجر‭ ‬فيدرر‭ (‬103‭) ‬وجيمي‭ ‬كونورز‭ (‬109‭) ‬باعتبارهما‭ ‬اللاعبين‭ ‬الوحيدين‭ ‬الفائزين‭ ‬بأكثر‭ ‬من‭ ‬مائة‭ ‬لقب،‭ ‬قبل‭ ‬خوضه‭ ‬بطولة‭ ‬أستراليا‭ ‬المفتوحة،‭ ‬إذ‭ ‬يسعى‭ ‬أيضا‭ ‬للفوز‭ ‬بلقبه‭ ‬25‭ ‬في‭ ‬البطولات‭ ‬الأربع‭ ‬الكبرى‭.‬

وأنقذ‭ ‬ديوكوفيتش‭ ‬ثلاث‭ ‬نقاط‭ ‬لكسر‭ ‬الإرسال‭ ‬في‭ ‬منافسة‭ ‬شرسة‭ ‬ليتقدم‭ ‬5‭-‬4‭ ‬لكنه‭ ‬خسر‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى‭ ‬بعد‭ ‬شوط‭ ‬فاصل‭ ‬صعب،‭ ‬بينما‭ ‬زاد‭ ‬أوبلكا‭ ‬من‭ ‬قوة‭ ‬إرساله‭ ‬وفرض‭ ‬سيطرته‭ ‬المبكرة‭ ‬على‭ ‬مباراته‭ ‬الأولى‭ ‬ضد‭ ‬اللاعب‭ ‬الصربي‭ (‬37‭ ‬عاما‭).‬

وكسر‭ ‬أوبلكا‭ ‬إرسال‭ ‬ديوكوفيتش‭ ‬ليتقدم‭ ‬3‭-‬1‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية،‭ ‬وبدا‭ ‬ديوكوفيتش‭ ‬متوترا‭ ‬أمام‭ ‬اللاعب‭ ‬الأمريكي‭ ‬طويل‭ ‬القامة‭ ‬الذي‭ ‬لعب‭ ‬بعض‭ ‬الضربات‭ ‬الناجحة‭ ‬المذهلة‭ ‬على‭ ‬جانبي‭ ‬الملعب‭.‬

وجاءت‭ ‬الضربة‭ ‬الحاسمة‭ ‬في‭ ‬شوط‭ ‬إرسال‭ ‬أوبلكا‭ ‬وأنهى‭ ‬اللاعب‭ (‬27‭ ‬عاما‭) ‬المباراة‭ ‬بإرسال‭ ‬ساحق‭ ‬قوي‭.‬

ويلعب‭ ‬أوبلكا‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬المقبل‭ ‬ضد‭ ‬جيوفاني‭ ‬مبيتشي‭ ‬بيريكار‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬من‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬محتدمة،‭ ‬بعدما‭ ‬سدد‭ ‬الفرنسي‭ ‬19‭ ‬إرسالا‭ ‬ساحقا‭ ‬في‭ ‬فوزه‭ ‬7‭-‬5‭ ‬و7‭-‬6‭ ‬على‭ ‬التشيكي‭ ‬ياكوب‭ ‬مينسيك‭.‬

وتأهل‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬جريجور‭ ‬ديميتروف‭ ‬إلى‭ ‬قبل‭ ‬النهائي‭ ‬بعد‭ ‬انسحاب‭ ‬جوردان‭ ‬طومسون‭ ‬عندما‭ ‬كان‭ ‬متأخرا‭ ‬6‭-‬4‭ ‬و2‭-‬1،‭ ‬فيما‭ ‬تغلب‭ ‬ييري‭ ‬ليهتشكا‭ ‬سريعا‭ ‬6‭-‬4‭ ‬و6‭-‬4‭ ‬على‭ ‬نيكولاس‭ ‬جاري‭.‬

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