سلتيكس يواصل صحوته

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
السبت ٠٤ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
واشنطن - (أ ف ب): واصل بوسطن سلتيكس حامل اللقب صحوته بتغلبه على مضيفه مينيسوتا تمبروولفز 118-115 في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.
ولعب بوسطن بدون جايلن براون بسبب إصابة في الكتف الأيمن واللاتفي كريستابس بورزينجيس بسبب التواء في الكاحل لكنه تغلب على تمبروولفز 118-115.
وتألق جايسون تايتوم بتسجيله 33 نقطة بعد أن سجل 13 من 27 محاولة بينها ست ثلاثيات من 17 محاولة، وأضاف ثماني متابعات وتسع تمريرات حاسمة.
وقال تايتوم «بدون جايلن براون كريستابس بورزينجيس. لقد مررنا بفترة صعبة في آخر ثماني أو تسع مباريات»، مضيفا «لذا، سنحاول في هذا الشهر يناير أن نغير الأمور ونعود إلى هويتنا». وهو الفوز الثاني تواليا لحامل اللقب بعد خسارته امام انديانا بايسرز، والـ25 في 34 مباراة حتى الان هذا الموسم فعزز موقعه في المركز الثاني للمنطقة الشرقية خلف كليفلاند كافالييرز متصدر الدوري (29 فوزا و4 هزائم).
وأعاد النجم ستيفن كوري التوازن الى فريقه غولدن ستايت ووريرز بقيادته الى الفوز على ضيفه فيلادلفيا سفنتي سيكسرز 139-105.
وحذا «الملك» ليبرون جيمس حذو كوري وأعاد التوازن الى فريقه لوس انجليس ليكرز بعد خسارته أمام كافالييرز أيضا الثلاثاء، بقيادته الى الفوز على ضيفه بورتلاند ترايل بلايزرز 114-106 بتسجيله 38 نقطة مع ثماني تمريرات حاسمة وذلك رغم غياب أنتوني ديفيس بسبب التواء في الكاحل الأيسر.
وسجل تايريز هاليبورتون 33 نقطة وأضاف 15 متابعة وقاد إنديانا بايسرز الى الفوز على مضيفه ميامي هيت 128-115.
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