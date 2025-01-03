سلتيكس يواصل صحوته

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ٠٤ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

واشنطن‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬واصل‭ ‬بوسطن‭ ‬سلتيكس‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬صحوته‭ ‬بتغلبه‭ ‬على‭ ‬مضيفه‭ ‬مينيسوتا‭ ‬تمبروولفز‭ ‬118‭-‬115‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬الأمريكي‭ ‬للمحترفين‭.‬

ولعب‭ ‬بوسطن‭ ‬بدون‭ ‬جايلن‭ ‬براون‭ ‬بسبب‭ ‬إصابة‭ ‬في‭ ‬الكتف‭ ‬الأيمن‭ ‬واللاتفي‭ ‬كريستابس‭ ‬بورزينجيس‭ ‬بسبب‭ ‬التواء‭ ‬في‭ ‬الكاحل‭ ‬لكنه‭ ‬تغلب‭ ‬على‭ ‬تمبروولفز‭ ‬118‭-‬115‭.‬

وتألق‭ ‬جايسون‭ ‬تايتوم‭ ‬بتسجيله‭ ‬33‭ ‬نقطة‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬سجل‭ ‬13‭ ‬من‭ ‬27‭ ‬محاولة‭ ‬بينها‭ ‬ست‭ ‬ثلاثيات‭ ‬من‭ ‬17‭ ‬محاولة،‭ ‬وأضاف‭ ‬ثماني‭ ‬متابعات‭ ‬وتسع‭ ‬تمريرات‭ ‬حاسمة‭.‬

وقال‭ ‬تايتوم‭ ‬‮«‬بدون‭ ‬جايلن‭ ‬براون‭ ‬كريستابس‭ ‬بورزينجيس‭. ‬لقد‭ ‬مررنا‭ ‬بفترة‭ ‬صعبة‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬ثماني‭ ‬أو‭ ‬تسع‭ ‬مباريات‮»‬،‭ ‬مضيفا‭ ‬‮«‬لذا،‭ ‬سنحاول‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الشهر‭ ‬يناير‭ ‬أن‭ ‬نغير‭ ‬الأمور‭ ‬ونعود‭ ‬إلى‭ ‬هويتنا‮»‬‭. ‬وهو‭ ‬الفوز‭ ‬الثاني‭ ‬تواليا‭ ‬لحامل‭ ‬اللقب‭ ‬بعد‭ ‬خسارته‭ ‬امام‭ ‬انديانا‭ ‬بايسرز،‭ ‬والـ25‭ ‬في‭ ‬34‭ ‬مباراة‭ ‬حتى‭ ‬الان‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬فعزز‭ ‬موقعه‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬للمنطقة‭ ‬الشرقية‭ ‬خلف‭ ‬كليفلاند‭ ‬كافالييرز‭ ‬متصدر‭ ‬الدوري‭ (‬29‭ ‬فوزا‭ ‬و4‭ ‬هزائم‭).‬

وأعاد‭ ‬النجم‭ ‬ستيفن‭ ‬كوري‭ ‬التوازن‭ ‬الى‭ ‬فريقه‭ ‬غولدن‭ ‬ستايت‭ ‬ووريرز‭ ‬بقيادته‭ ‬الى‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬ضيفه‭ ‬فيلادلفيا‭ ‬سفنتي‭ ‬سيكسرز‭ ‬139‭-‬105‭.‬

وحذا‭ ‬‮«‬الملك‮»‬‭ ‬ليبرون‭ ‬جيمس‭ ‬حذو‭ ‬كوري‭ ‬وأعاد‭ ‬التوازن‭ ‬الى‭ ‬فريقه‭ ‬لوس‭ ‬انجليس‭ ‬ليكرز‭ ‬بعد‭ ‬خسارته‭ ‬أمام‭ ‬كافالييرز‭ ‬أيضا‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬بقيادته‭ ‬الى‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬ضيفه‭ ‬بورتلاند‭ ‬ترايل‭ ‬بلايزرز‭ ‬114‭-‬106‭ ‬بتسجيله‭ ‬38‭ ‬نقطة‭ ‬مع‭ ‬ثماني‭ ‬تمريرات‭ ‬حاسمة‭ ‬وذلك‭ ‬رغم‭ ‬غياب‭ ‬أنتوني‭ ‬ديفيس‭ ‬بسبب‭ ‬التواء‭ ‬في‭ ‬الكاحل‭ ‬الأيسر‭.‬

وسجل‭ ‬تايريز‭ ‬هاليبورتون‭ ‬33‭ ‬نقطة‭ ‬وأضاف‭ ‬15‭ ‬متابعة‭ ‬وقاد‭ ‬إنديانا‭ ‬بايسرز‭ ‬الى‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬مضيفه‭ ‬ميامي‭ ‬هيت‭ ‬128‭-‬115‭.‬















