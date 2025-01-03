صدارة ((النجوم))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
السبت ٠٤ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
نيويورك - (أ ف ب): تصدر العملاق اليوناني لميلووكي باكس يانيس أنتيتوكونمبو ولاعب الارتكاز الصربي لدنفر ناغتس نيكولا يوكيتش، تصويت الجماهير الأول لمباراة كل النجوم (أول ستار) الشهر المقبل، بحسب ما أعلنت رابطة دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (أن بي ايه).
وتمثل أصوات الجماهير 50% من التصويت لتحديد التشكيلة الأساسية لمباراة كل النجوم المقرر إقامتها في 16 فبراير المقبل على ملعب «تشايس سنتر» الخاص بفريق غولدن ستايت ووريرز في سان فرانسيسكو، حيث يكمل كل من لجنة إعلامية ولاعبو الدوري الحاليين 25% من النسبة المتبقية للتصويت.
وغيرت الرابطة نظام مباراة عام 2025 مع بطولة مكونة من أربعة فرق (8 لاعبين في كل فريق) بدلا من النظام القديم الذي كان يتضمن مباراة واحدة بين فريقين. وستنضم الفرق التي سيختارها شاكيل أونيل وتشارلز باركلي وكيني سميث إلى الفريق الفائز بتحدي النجوم الصاعدة، بقيادة أسطورة دوري السيدات كانديس باركر.
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