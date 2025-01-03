صدارة ((النجوم))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ٠٤ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

نيويورك‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬تصدر‭ ‬العملاق‭ ‬اليوناني‭ ‬لميلووكي‭ ‬باكس‭ ‬يانيس‭ ‬أنتيتوكونمبو‭ ‬ولاعب‭ ‬الارتكاز‭ ‬الصربي‭ ‬لدنفر‭ ‬ناغتس‭ ‬نيكولا‭ ‬يوكيتش،‭ ‬تصويت‭ ‬الجماهير‭ ‬الأول‭ ‬لمباراة‭ ‬كل‭ ‬النجوم‭ (‬أول‭ ‬ستار‭) ‬الشهر‭ ‬المقبل،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬أعلنت‭ ‬رابطة‭ ‬دوري‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬الأميركي‭ ‬للمحترفين‭ (‬أن‭ ‬بي‭ ‬ايه‭).‬

وتمثل‭ ‬أصوات‭ ‬الجماهير‭ ‬50%‭ ‬من‭ ‬التصويت‭ ‬لتحديد‭ ‬التشكيلة‭ ‬الأساسية‭ ‬لمباراة‭ ‬كل‭ ‬النجوم‭ ‬المقرر‭ ‬إقامتها‭ ‬في‭ ‬16‭ ‬فبراير‭ ‬المقبل‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬‮«‬تشايس‭ ‬سنتر‮»‬‭ ‬الخاص‭ ‬بفريق‭ ‬غولدن‭ ‬ستايت‭ ‬ووريرز‭ ‬في‭ ‬سان‭ ‬فرانسيسكو،‭ ‬حيث‭ ‬يكمل‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬لجنة‭ ‬إعلامية‭ ‬ولاعبو‭ ‬الدوري‭ ‬الحاليين‭ ‬25‭% ‬من‭ ‬النسبة‭ ‬المتبقية‭ ‬للتصويت‭.‬

وغيرت‭ ‬الرابطة‭ ‬نظام‭ ‬مباراة‭ ‬عام‭ ‬2025‭ ‬مع‭ ‬بطولة‭ ‬مكونة‭ ‬من‭ ‬أربعة‭ ‬فرق‭ (‬8‭ ‬لاعبين‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬فريق‭) ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬النظام‭ ‬القديم‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬يتضمن‭ ‬مباراة‭ ‬واحدة‭ ‬بين‭ ‬فريقين‭. ‬وستنضم‭ ‬الفرق‭ ‬التي‭ ‬سيختارها‭ ‬شاكيل‭ ‬أونيل‭ ‬وتشارلز‭ ‬باركلي‭ ‬وكيني‭ ‬سميث‭ ‬إلى‭ ‬الفريق‭ ‬الفائز‭ ‬بتحدي‭ ‬النجوم‭ ‬الصاعدة،‭ ‬بقيادة‭ ‬أسطورة‭ ‬دوري‭ ‬السيدات‭ ‬كانديس‭ ‬باركر‭.‬