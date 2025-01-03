Saturday, 04 January 2025 01:08 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


صدارة ((النجوم))

1/3/2025 7:19:27 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ٠٤ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

نيويورك‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬تصدر‭ ‬العملاق‭ ‬اليوناني‭ ‬لميلووكي‭ ‬باكس‭ ‬يانيس‭ ‬أنتيتوكونمبو‭ ‬ولاعب‭ ‬الارتكاز‭ ‬الصربي‭ ‬لدنفر‭ ‬ناغتس‭ ‬نيكولا‭ ‬يوكيتش،‭ ‬تصويت‭ ‬الجماهير‭ ‬الأول‭ ‬لمباراة‭ ‬كل‭ ‬النجوم‭ (‬أول‭ ‬ستار‭) ‬الشهر‭ ‬المقبل،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬أعلنت‭ ‬رابطة‭ ‬دوري‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬الأميركي‭ ‬للمحترفين‭ (‬أن‭ ‬بي‭ ‬ايه‭).‬

وتمثل‭ ‬أصوات‭ ‬الجماهير‭ ‬50%‭ ‬من‭ ‬التصويت‭ ‬لتحديد‭ ‬التشكيلة‭ ‬الأساسية‭ ‬لمباراة‭ ‬كل‭ ‬النجوم‭ ‬المقرر‭ ‬إقامتها‭ ‬في‭ ‬16‭ ‬فبراير‭ ‬المقبل‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬‮«‬تشايس‭ ‬سنتر‮»‬‭ ‬الخاص‭ ‬بفريق‭ ‬غولدن‭ ‬ستايت‭ ‬ووريرز‭ ‬في‭ ‬سان‭ ‬فرانسيسكو،‭ ‬حيث‭ ‬يكمل‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬لجنة‭ ‬إعلامية‭ ‬ولاعبو‭ ‬الدوري‭ ‬الحاليين‭ ‬25‭% ‬من‭ ‬النسبة‭ ‬المتبقية‭ ‬للتصويت‭.‬

وغيرت‭ ‬الرابطة‭ ‬نظام‭ ‬مباراة‭ ‬عام‭ ‬2025‭ ‬مع‭ ‬بطولة‭ ‬مكونة‭ ‬من‭ ‬أربعة‭ ‬فرق‭ (‬8‭ ‬لاعبين‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬فريق‭) ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬النظام‭ ‬القديم‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬يتضمن‭ ‬مباراة‭ ‬واحدة‭ ‬بين‭ ‬فريقين‭. ‬وستنضم‭ ‬الفرق‭ ‬التي‭ ‬سيختارها‭ ‬شاكيل‭ ‬أونيل‭ ‬وتشارلز‭ ‬باركلي‭ ‬وكيني‭ ‬سميث‭ ‬إلى‭ ‬الفريق‭ ‬الفائز‭ ‬بتحدي‭ ‬النجوم‭ ‬الصاعدة،‭ ‬بقيادة‭ ‬أسطورة‭ ‬دوري‭ ‬السيدات‭ ‬كانديس‭ ‬باركر‭.‬

MENAFN03012025000055011008ID1109053636

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث