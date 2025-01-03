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الله معكم

1/3/2025 7:11:52 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) } ‭ ‬سيكون‭ ‬اليوم‭ ‬مفصليًّا‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬البحرينية؛‭ ‬إذ‭ ‬ينتظر‭ ‬الشارع‭ ‬الكروي‭ ‬نجوم‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬ان‭ ‬يعملوا‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬أمرين‭: ‬اولهما‭ ‬كسر‭ (‬النحس‭) ‬الملازم‭ ‬لنا‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬العمانيين‭ ‬خلال‭ ‬النسخ‭ ‬الماضية‭ ‬من‭ ‬كأس‭ ‬الخليج،‭ ‬وثانيهما‭ ‬تحقيق‭ ‬اللقب‭ ‬لثاني‭ ‬مرة‭ ‬في‭ ‬تاريخه؛‭ ‬وهي‭ ‬المرة‭ ‬الثانية‭ ‬التي‭ ‬نصل‭ ‬فيها‭ ‬إلى‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية،‭ ‬فزنا‭ ‬مرة؛‭ ‬وبقيت‭ ‬هذه‭ ‬المرة‭!‬

} ولذا‭ ‬نحنُ‭ ‬نعوّل‭ ‬اليوم‭ ‬على‭ (‬لطف‭ ‬الله‭) ‬و‭(‬رفاقه‭) ‬لتقديم‭ ‬مباراة‭ ‬مثالية‭ ‬تؤكد‭ ‬أفضليتهم‭ ‬بالفوز‭ ‬على‭ ‬العمانيين‭ ‬والظفر‭ ‬بالكأس؛‭ ‬ولديهم‭ ‬من‭ ‬الامكانات‭ ‬ما‭ ‬يساعدهم‭ ‬على‭ ‬ذلك،‭ ‬مهارات‭ ‬عالية‭ ‬وخبرات‭ ‬كبيرة‭ ‬وجمهور‭ ‬غيور‭ ‬ومساند‭ ‬بفعالية‭ ‬ما‭ ‬يؤهلهم‭ ‬لتحقيق‭ ‬اللقب،‭ ‬وهو‭ ‬الهدف‭ ‬الذي‭ ‬وُضِع‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬التجمع،‭ ‬وسبق‭ ‬لأكثرية‭ ‬لاعبي‭ ‬المنتخب‭ ‬الحالي‭ ‬ان‭ ‬فازوا‭ ‬باللقب‭ ‬في‭ ‬النسخة‭ (‬24‭).‬

} لا‭ ‬شك‭ ‬أننا‭ ‬نُعول‭ ‬على‭ ‬الجانب‭ ‬النفسي‭ ‬الذي‭ ‬هو‭ ‬مهم‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الخطوة‭ ‬الاخيرة،‭ ‬والأسرة‭ ‬الواحدة‭ ‬التي‭ ‬يتحدث‭ ‬عنها‭ ‬الكابتن‭ (‬دروغان‭) ‬وأكّد‭ ‬عليها‭ ‬الكابتن‭ ‬سيد‭ ‬محمد‭ ‬جعفر‭ ‬في‭ ‬المؤتمر‭ ‬الصحفي‭ ‬الذي‭ ‬حضره‭ ‬للمرة‭ ‬الاولى؛‭ ‬وأشار‭ ‬فيه‭ ‬إلى‭ ‬التعاون‭ ‬القائم‭ ‬بين‭ ‬اللاعبين‭ ‬والجهازين‭ ‬الاداري‭ ‬والفني؛‭ ‬وان‭ ‬هذا‭ ‬الجو‭ ‬الاسري‭ ‬يعطي‭ ‬اللاعبين‭ ‬الحافز‭ ‬لتسجيل‭ (‬مسك‭ ‬ختام‭) ‬في‭ ‬هذا‭ ‬التجمع‭ ‬الذي‭ ‬يعيش‭ ‬خواتيمه‭ ‬اليوم‭!‬

} ولا‭ ‬يختلف‭ ‬اثنان‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬المباراة‭ ‬صعبة؛‭ ‬لكون‭ ‬الفريقين‭ ‬هما‭ ‬الافضل‭ ‬بين‭ ‬الفرق‭ ‬التي‭ ‬تنافست‭ ‬في‭ ‬المجموعتين‭ ‬ويتوقع‭ ‬ان‭ ‬يقدم‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬أفضل‭ ‬وأقوى‭ ‬المباريات‭ ‬النهائية‭ ‬في‭ (‬النسخ‭ ‬الاخيرة‭) ‬بوجود‭ ‬لاعبين‭ ‬يجمعون‭ ‬بين‭ ‬الخبرة‭ ‬والمهارات‭ ‬الفردية‭ ‬العالية‭ ‬والأداء‭ ‬الجماعي‭ ‬الراقي؛‭ ‬وان‭ ‬لم‭ ‬يسبق‭ ‬لنا‭ ‬مواجهة‭ ‬العمانيين‭ ‬في‭ ‬النهائي،‭ ‬إلا‭ ‬أننا‭ ‬نملك‭ ‬العزيمة‭ ‬والاصرار‭ ‬على‭ ‬الفوز‭.‬

} ‭ ‬طبعا‭ ‬التكهن‭ ‬بالنتيجة‭ ‬مسبقا‭ ‬أمرٌ‭ ‬صعب؛‭ ‬ولأنها‭ ‬بين‭ ‬فريقين‭ ‬كبيرين‭ ‬فإن‭ ‬الفرص‭ ‬الحقيقية‭ ‬ستكون‭ ‬نادرة،‭ ‬فكل‭ ‬فريق‭ ‬هو‭ ‬للآخر‭ ‬عبارة‭ ‬عن‭ ‬كتاب‭ ‬مفتوح؛‭ ‬وليس‭ ‬لديهما‭ ‬ما‭ ‬يخفيانه‭ ‬عن‭ ‬بعضهما،‭ ‬ولأن‭ ‬دراغان‭ ‬وجابر‭ ‬بالتأكيد‭ ‬درسا‭ ‬أوراق‭ ‬بعضهما‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬القوة‭ ‬والضعف،‭ ‬والحديث‭ ‬عن‭ ‬العُقدة‭ ‬العمانية‭ ‬ماهو‭ ‬الا‭ ‬تخاريف‭ ‬سيكون‭ ‬لاعبونا‭ ‬على‭ ‬مقدرة‭ ‬على‭ ‬إيقافها‭ ‬وإبطال‭ ‬أي‭ ‬سحر‭ ‬مزعوم‭ ‬معها‭!‬

} على‭ ‬اية‭ ‬حال‭ ‬تنتظر‭ ‬جماهيرنا؛‭ ‬سواء‭ ‬التي‭ ‬ستكون‭ ‬خلف‭ ‬الفريق‭ ‬في‭ ‬الكويت،‭ ‬او‭ ‬التي‭ ‬في‭ ‬البيوتات‭ ‬بالبحرين،‭ ‬ان‭ ‬تتوج‭ ‬جهود‭ ‬الفريق‭ ‬بالفوز،‭ ‬لتكون‭ ‬الافراح‭ ‬عامرة؛‭ ‬وبالذات‭ ‬أن‭ ‬الدولة‭ ‬اعتبرت‭ ‬يوم‭ ‬غد‭ (‬الاحد‭) ‬عطلة‭ ‬رسمية‭ ‬لكي‭ ‬يتمكن‭ ‬العائدون‭ ‬من‭ ‬الجماهير‭ ‬التي‭ ‬تؤازر‭ ‬المنتخب؛‭ ‬للراحة‭ ‬وأيضا‭ ‬لتكون‭ ‬أيام‭ ‬فرح‭ ‬إذا‭ ‬ما‭ ‬عاد‭ ‬المنتخب‭ ‬حاملا‭ ‬الكأس،‭ ‬وحيث‭ ‬التوقع‭ ‬ان‭ ‬تعم‭ ‬الافراح‭ ‬كافة‭ ‬محافظات‭ ‬البلاد‭. ‬

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