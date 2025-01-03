MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

فوضى‭ ‬البحث‭ ‬عن‭ ‬تذكرة‭ ‬لحضور‭ ‬مباراة‭ ‬نهائي‭ ‬خليجي‭ ‬26،‭ ‬وحجز‭ ‬الطيران‭ ‬والمواصلات‭.. ‬حديث‭ ‬مؤجل‭.. ‬فالأهم‭ ‬اليوم‭ ‬هو‭ ‬دعم‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬وتمنياتنا‭ ‬له‭ ‬بالفوز‭ ‬بكأس‭ ‬البطولة‭.. ‬فرحة‭ ‬الوطن‭ ‬أغلى‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬المتاعب‭ ‬في‭ ‬الملاعب‭.. ‬وخارجها‭!‬

ظاهرة‭ ‬‮«‬نيجوان‮»‬‭.. ‬الخليجية‭!‬

في‭ ‬الصين‭ ‬انتشرت‭ ‬ظاهرة‭ ‬يطلق‭ ‬عليها‭ ‬‮«‬نيجوان‮»‬‭.. ‬وتعني‭ ‬‮«‬الاستلقاء‭ ‬على‭ ‬الظهر‮»‬‭.. ‬وكما‭ ‬أشارت‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬الغد‭ ‬الأردنية‮»‬‭ ‬في‭ ‬تقريرها،‭ ‬فإن‭ ‬‮«‬نيجوان‮»‬‭ ‬هو‭ ‬مفهوم‭ ‬في‭ ‬علم‭ ‬الاجتماع‭ ‬يشير‭ ‬إلى‭ ‬مجتمع‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬حالة‭ ‬من‭ ‬الركود‭ ‬بحيث‭ ‬لا‭ ‬يستطيع‭ ‬التقدم‭ ‬مهما‭ ‬بذل‭ ‬من‭ ‬جهد‭.‬

على‭ ‬المستوى‭ ‬الفردي،‭ ‬يعكس‭ ‬المصطلح‭ ‬شعور‭ ‬الشخص‭ ‬بعدم‭ ‬جدوى‭ ‬العمل‭ ‬الجادّ‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬غياب‭ ‬التقدم‭ ‬الملموس‭.. ‬وقد‭ ‬انعكس‭ ‬ذلك‭ ‬على‭ ‬الشأن‭ ‬الاقتصادي،‭ ‬وخلال‭ ‬منتدى‭ ‬دافوس‭ ‬حذر‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الصيني‭ ‬من‭ ‬تأثير‭ ‬‮«‬الاستلقاء‮»‬‭ ‬على‭ ‬الاقتصاد‭ ‬العالمي‭.‬

في‭ ‬أحد‭ ‬مشاهد‭ ‬الفيديو‭ ‬التي‭ ‬أثارت‭ ‬ضجة‭ ‬على‭ ‬الإنترنت‭ ‬الصيني،‭ ‬يظهر‭ ‬طالب‭ ‬من‭ ‬جامعة‭ ‬تسينغهوا،‭ ‬إحدى‭ ‬أعرق‭ ‬الجامعات‭ ‬في‭ ‬البلاد،‭ ‬وهو‭ ‬يركب‭ ‬دراجته،‭ ‬بينما‭ ‬يعمل‭ ‬على‭ ‬جهاز‭ ‬الكمبيوتر‭ ‬المحمول‭ ‬المثبت‭ ‬على‭ ‬مقود‭ ‬الدراجة‭.. ‬هذا‭ ‬المشهد‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬مجرد‭ ‬لقطة‭ ‬طريفة،‭ ‬بل‭ ‬أطلق‭ ‬موجة‭ ‬من‭ ‬النقاشات‭ ‬حول‭ ‬مفهوم‭ ‬‮«‬نيجوان‮»‬،‭ ‬أو‭ ‬‮«‬التراجع‭ ‬الداخلي‮»‬،‭ ‬الذي‭ ‬أصبح‭ ‬يعكس‭ ‬شعورًا‭ ‬واسع‭ ‬الانتشار‭ ‬بالإحباط‭ ‬والتنافسية‭ ‬العقيمة‭ ‬وسط‭ ‬تباطؤ‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الصيني،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬نشرته‭ ‬صحيفة‭ ‬الغارديان‭ ‬البريطانية‭.‬

وعلى‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬مفهوم‭ ‬‮«‬نيجوان‮»‬‭ ‬موجود‭ ‬منذ‭ ‬عقود‭ ‬في‭ ‬الأوساط‭ ‬الأكاديمية،‭ ‬فإنه‭ ‬انتشر‭ ‬بشكل‭ ‬واسع‭ ‬على‭ ‬الإنترنت‭ ‬الصيني‭ ‬عام‭ ‬2020‭ ‬بعد‭ ‬الفيديو‭ ‬الشهير‭ ‬للطالب‭ ‬من‭ ‬جامعة‭ ‬تسينغهوا‭.. ‬لقد‭ ‬أصبح‭ ‬هذا‭ ‬المشهد‭ ‬رمزًا‭ ‬للضغط‭ ‬الهائل‭ ‬الذي‭ ‬يعيشه‭ ‬الشباب‭ ‬في‭ ‬الصين‭.‬

يبدو‭ ‬واضحا‭ ‬أن‭ ‬ظاهرة‭ ‬‮«‬نيجوان‮»‬‭ ‬ليست‭ ‬مقتصرة‭ ‬على‭ ‬الشباب‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الصيني‭ ‬فحسب‭.. ‬ظاهرة‭ ‬‮«‬نيجوان‮»‬‭ ‬منتشرة‭ ‬كذلك‭ ‬في‭ ‬المجتمعات‭ ‬الخليجية،‭ ‬وإن‭ ‬لم‭ ‬يعلن‭ ‬عنها‭ ‬بشكل‭ ‬كبير،‭ ‬أو‭ ‬تم‭ ‬تسميتها‭ ‬بأسماء‭ ‬أخرى،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬النتيجة‭ ‬واحدة،‭ ‬وهي‭ ‬عدم‭ ‬التقدم‭ ‬مهما‭ ‬بذلت‭ ‬من‭ ‬جهود‭.‬

في‭ ‬مواقع‭ ‬العمل،‭ ‬يبذل‭ ‬الموظف‭ ‬الخليجي‭ ‬جهودا‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬الوظيفة،‭ ‬ويتحمل‭ ‬كل‭ ‬الضغوطات‭ ‬والمعوقات‭.. ‬يكون‭ ‬ذلك‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬صحته‭ ‬وحياته‭ ‬الشخصية‭ ‬والأسرية‭.. ‬وفي‭ ‬نهاية‭ ‬العام‭ ‬يكون‭ ‬التقدير‭ ‬والترقيات‭ ‬لمن‭ ‬هم‭ ‬أقل‭ ‬عملا‭ ‬وإنتاجا‭!‬

في‭ ‬بعض‭ ‬المشاريع‭ ‬الاقتصادية‭ ‬الخليجية،‭ ‬تكون‭ ‬الميزانيات‭ ‬كبيرة،‭ ‬والحديث‭ ‬عنها‭ ‬واسع،‭ ‬والتطلعات‭ ‬عالية‭.. ‬ولكن‭ ‬الناتج‭ ‬والجدوى‭ ‬منها‭ ‬قليل‭ ‬وبسيط،‭ ‬ولا‭ ‬يساوي‭ ‬ما‭ ‬أنفق‭ ‬من‭ ‬أجلها،‭ ‬وما‭ ‬تم‭ ‬الحديث‭ ‬بشأنها‭. ‬

في‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬البرامج‭ ‬الخليجية‭ ‬المجتمعية،‭ ‬تكون‭ ‬الأهداف‭ ‬محددة،‭ ‬والغايات‭ ‬واضحة،‭ ‬وتحشد‭ ‬في‭ ‬سبيلها‭ ‬كل‭ ‬الطاقات‭ ‬والموارد‭ ‬والإمكانيات‭.. ‬ولكن‭ ‬يبقى‭ ‬أثرها‭ ‬غير‭ ‬فاعل،‭ ‬ومردودها‭ ‬غير‭ ‬مبشر‭.. ‬فلا‭ ‬هي‭ ‬عالجت‭ ‬مشكلة‭ ‬ولا‭ ‬حققت‭ ‬هدفا‭.. ‬سوى‭ ‬البروز‭ ‬الإعلامي‭ ‬للمسؤولين‭ ‬لحظتها‭.. ‬ثم‭ ‬تنتهي‭ ‬وتغيب‭ ‬عن‭ ‬المجتمع‭.. ‬والنماذج‭ ‬الخليجية‭ ‬كثيرة‭! ‬

آخر‭ ‬السطر‭:‬

مقولة‭ ‬أعجبتني‭.. (‬نحن‭ ‬مجتمع‭ ‬إذا‭ ‬أردنا‭ ‬العجلة،‭ ‬قلنا‭: ‬‮«‬خير‭ ‬البر‭ ‬عاجله‮»‬‭.. ‬وإذا‭ ‬أردنا‭ ‬أن‭ ‬نخلق‭ ‬الأعذار،‭ ‬نقول‭ ‬‮«‬كل‭ ‬تأخيرة‭ ‬فيها‭ ‬خيرة‮»‬‭.. ‬هي‭ ‬في‭ ‬النهاية‭ ‬مسألة‭ ‬‮«‬مزاج‮»‬‭ ‬وخلق‭ ‬تبريرات‭.. ‬لا‭ ‬أكثر‭).‬