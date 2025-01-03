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فوائد الأناناس لكبار السن

1/3/2025 7:11:50 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) ذكرت‭ ‬الطبيبة‭ ‬وأخصائية‭ ‬التغذية‭ ‬الروسية‭ ‬إيلينا‭ ‬سولوماتينا‭ ‬أن‭ ‬الأناناس‭ ‬يعد‭ ‬من‭ ‬أفضل‭ ‬الفواكه‭ ‬لصحة‭ ‬كبار‭ ‬السن‭.‬

وفي‭ ‬لقاء‭ ‬مع‭ ‬قناة‭ ‬‮«‬موسكو‭ ‬24‮»‬‭ ‬قالت‭ ‬الطبيبة‭: ‬‮«‬يعد‭ ‬الأناناس‭ ‬من‭ ‬الفواكه‭ ‬التي‭ ‬يجب‭ ‬الكبار‭ ‬في‭ ‬السن‭ ‬أن‭ ‬يدرجوها‭ ‬في‭ ‬نظامهم‭ ‬الغذائي‭ ‬لأنه‭ ‬يساعد‭ ‬على‭ ‬تقوية‭ ‬جهاز‭ ‬المناعة‭ ‬ويحسن‭ ‬عمل‭ ‬الأمعاء‭ ‬ويخفض‭ ‬ضغط‭ ‬الدم‮»‬‭.‬

وأضافت‭: ‬‮«‬الأناناس‭ ‬يحتوي‭ ‬على‭ ‬فيتامين‭ ‬ C ‭ ‬الضروري‭ ‬لكبار‭ ‬السن‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تحسين‭ ‬الامتصاص‭ ‬الطبيعي‭ ‬لمركبات‭ ‬الحديد‭ ‬والكولاجين‭ ‬في‭ ‬الجسم،‭ ‬والحفاظ‭ ‬على‭ ‬صحة‭ ‬الأوعية‭ ‬الدموية‭ ‬والغضاريف‭ ‬والأربطة،‭ ‬كما‭ ‬تحتوي‭ ‬على‭ ‬البوتاسيوم‭ ‬والمغنيزيوم‭ ‬اللذين‭ ‬لهما‭ ‬تأثير‭ ‬مدر‭ ‬للبول‭ ‬ويساعدان‭ ‬على‭ ‬تخفيض‭ ‬ضغط‭ ‬الدم،‭ ‬والألياف‭ ‬الموجودة‭ ‬في‭ ‬الأناناس‭ ‬ضرورية‭ ‬لتحسين‭ ‬وظائف‭ ‬الأمعاء،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬الأناناس‭ ‬يحتوي‭ ‬على‭ ‬كمية‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬البروميلين،‭ ‬وهو‭ ‬أنزيم‭ ‬يحسن‭ ‬عمليات‭ ‬تحليل‭ ‬وامتصاص‭ ‬البروتينات‭ ‬في‭ ‬الجسم‮»‬‭.‬

وأشارت‭ ‬سولوماتينا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬كبار‭ ‬السن‭ ‬يمكنهم‭ ‬تناول‭ ‬شريحة‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬الأناناس‭ ‬يوميا،‭ ‬لكن‭ ‬يجب‭ ‬الامتناع‭ ‬عن‭ ‬تناولها‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬كان‭ ‬الشخص‭ ‬يعاني‭ ‬من‭ ‬أمراض‭ ‬أو‭ ‬التهابات‭ ‬في‭ ‬الجهاز‭ ‬الهضمي،‭ ‬كما‭ ‬أشارت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الأناناس‭ ‬يحتوي‭ ‬على‭ ‬كميات‭ ‬لا‭ ‬بأس‭ ‬بها‭ ‬من‭ ‬السكر،‭ ‬لذا‭ ‬يجب‭ ‬تناوله‭ ‬بكميات‭ ‬قليلة‭ ‬لمن‭ ‬يعاني‭ ‬من‭ ‬السمنة‭ ‬أو‭ ‬مرض‭ ‬السكري‭. ‬

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