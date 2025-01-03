فوائد الأناناس لكبار السن

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
ذكرت الطبيبة وأخصائية التغذية الروسية إيلينا سولوماتينا أن الأناناس يعد من أفضل الفواكه لصحة كبار السن.
وفي لقاء مع قناة «موسكو 24» قالت الطبيبة: «يعد الأناناس من الفواكه التي يجب الكبار في السن أن يدرجوها في نظامهم الغذائي لأنه يساعد على تقوية جهاز المناعة ويحسن عمل الأمعاء ويخفض ضغط الدم».
وأضافت: «الأناناس يحتوي على فيتامين C الضروري لكبار السن من أجل تحسين الامتصاص الطبيعي لمركبات الحديد والكولاجين في الجسم، والحفاظ على صحة الأوعية الدموية والغضاريف والأربطة، كما تحتوي على البوتاسيوم والمغنيزيوم اللذين لهما تأثير مدر للبول ويساعدان على تخفيض ضغط الدم، والألياف الموجودة في الأناناس ضرورية لتحسين وظائف الأمعاء، كما أن الأناناس يحتوي على كمية كبيرة من البروميلين، وهو أنزيم يحسن عمليات تحليل وامتصاص البروتينات في الجسم».
وأشارت سولوماتينا إلى أن كبار السن يمكنهم تناول شريحة واحدة من الأناناس يوميا، لكن يجب الامتناع عن تناولها في حال كان الشخص يعاني من أمراض أو التهابات في الجهاز الهضمي، كما أشارت إلى أن الأناناس يحتوي على كميات لا بأس بها من السكر، لذا يجب تناوله بكميات قليلة لمن يعاني من السمنة أو مرض السكري.
MENAFN03012025000055011008ID1109053563
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.