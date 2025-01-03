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تشيلي تزرع أشجارا مقاومة للنيران

1/3/2025 7:11:49 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) مع‭ ‬حلول‭ ‬فصل‭ ‬الصيف‭ ‬الجنوبي‭ ‬في‭ ‬تشيلي،‭ ‬عادت‭ ‬المخاوف‭ ‬من‭ ‬نشوب‭ ‬حريق‭ ‬جديد‭ ‬إلى‭ ‬الظهور‭ ‬في‭ ‬أكبر‭ ‬حديقة‭ ‬نباتية‭ ‬فيها،‭ ‬بعدما‭ ‬التهمها‭ ‬ذلك‭ ‬الذي‭ ‬اندلع‭ ‬قبل‭ ‬نحو‭ ‬عام،‭ ‬إلاّ‭ ‬أن‭ ‬آلاف‭ ‬الأنواع‭ ‬المحلية‭ ‬المقاوِمة‭ ‬للنيران‭ ‬زُرِعَت‭ ‬فيها‭ ‬مذّاك‭. ‬

في‭ ‬بداية‭ ‬فبراير‭ ‬2024،‭ ‬أتت‭ ‬حرائق‭ ‬عنيفة‭ ‬على‭ ‬90 % ‭ ‬من‭ ‬مساحة‭ ‬حديقة‭ ‬فينيا‭ ‬ديل‭ ‬مار‭ ‬الوطنية‭ ‬البالغة‭ ‬400‭ ‬هكتار،‭ ‬والواقعة‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬120‭ ‬كيلومترا‭ ‬شمال‭ ‬شرق‭ ‬سانتياغو‭. ‬وتسببت‭ ‬هذه‭ ‬الحرائق‭ ‬التي‭ ‬وُصفت‭ ‬بالأعنف‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬تشيلي‭ ‬الحديث،‭ ‬بمقتل‭ ‬136‭ ‬شخصا‭ ‬وتدمير‭ ‬أحياء‭ ‬بأكملها‭ ‬في‭ ‬المدينة‭.‬

وأمام‭ ‬هذه‭ ‬المأساة،‭ ‬أعرب‭ ‬مدير‭ ‬الحديقة‭ ‬التي‭ ‬يعود‭ ‬تاريخها‭ ‬إلى‭ ‬قرن‭ ‬أليخاندرو‭ ‬بيرانو‭ ‬عن‭ ‬مخاوفه‭ ‬من‭ ‬احتمال‭ ‬عودة‭ ‬الحرائق‭ ‬مع‭ ‬بداية‭ ‬موسم‭ ‬الصيف‭ ‬الجنوبي‭ ‬وارتفاع‭ ‬درجات‭ ‬الحرارة‭. ‬

وفي‭ ‬حديث‭ ‬إلى‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس،‭ ‬يقول‭ ‬واقفا‭ ‬تحت‭ ‬إحدى‭ ‬الأشجار‭ ‬النادرة‭ ‬الناجية‭ ‬من‭ ‬النيران‭ ‬والتي‭ ‬تعود‭ ‬أصول‭ ‬بعضها‭ ‬إلى‭ ‬بذور‭ ‬أشجار‭ ‬صمدت‭ ‬في‭ ‬وجه‭ ‬القنبلة‭ ‬الذرية‭ ‬على‭ ‬هيروشيما‭ ‬عام‭ ‬1945،‭ ‬‮«‬من‭ ‬المؤكد‭ ‬أننا‭ ‬سنشهد‭ ‬حريقا‮»‬‭. ‬

وكانت‭ ‬الحديقة‭ ‬الخصبة‭ ‬ضحية‭ ‬حرائق‭ ‬عنيفة‭ ‬سبق‭ ‬أن‭ ‬شهدتها‭ ‬في‭ ‬أعوام‭ ‬2013‭ ‬و2018‭ ‬و2022،‭ ‬مع‭ ‬العلم‭ ‬أنّ‭ ‬نطاقها‭ ‬كان‭ ‬أصغر‭ ‬من‭ ‬الحريق‭ ‬الذي‭ ‬اندلع‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬الفائت‭. ‬

وتضم‭ ‬الحديقة‭ ‬التي‭ ‬صممها‭ ‬المهندس‭ ‬المعماري‭ ‬الفرنسي‭ ‬جورج‭ ‬دوبوا‭ ‬عام‭ ‬1918،‭ ‬1300‭ ‬نوع‭ ‬من‭ ‬النباتات‭ ‬والأشجار،‭ ‬بينها‭ ‬أشجار‭ ‬سرو‭ ‬جبلية‭ ‬وأشجار‭ ‬نخيل‭ ‬تشيلية‭ ‬وأشجار‭ ‬كرز‭ ‬يابانية‭. ‬وكانت‭ ‬تضم‭ ‬أيضا‭ ‬حيوانات‭ ‬برية‭ ‬من‭ ‬جرابيات‭ ‬وثعالب‭ ‬رمادية‭ ‬وقوارض‭ ‬تشيلية،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬انواع‭ ‬كثيرة‭ ‬من‭ ‬الطيور‭. ‬

ولإحياء‭ ‬الحديقة‭ ‬وتعزيز‭ ‬قدرتها‭ ‬على‭ ‬الصمود‭ ‬في‭ ‬وجه‭ ‬الحرائق،‭ ‬زرع‭ ‬عشرات‭ ‬المتطوعين‭ ‬أخيرا‭ ‬خمسة‭ ‬آلاف‭ ‬شجرة‭ ‬محلية،‭ ‬بينها‭ ‬الليثريا‭ (‬ Lithrea ‭ ‬ causitca ‭)‬،‭ ‬والقلاجة‭ ‬الصابونية‭ (‬ Quillaja ‭ ‬ saponaria ‭). ‬

على‭ ‬عكس‭ ‬الأوكالبتوس،‭ ‬وهو‭ ‬نوع‭ ‬استوائي‭ ‬يشتعل‭ ‬بسرعة،‭ ‬تستطيع‭ ‬الأنواع‭ ‬المحلية‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬النيران‭ ‬أو‭ ‬احتوائها‭ ‬لفترة‭ ‬أطول،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬بيّنت‭ ‬أبحاث‭ ‬أجرتها‭ ‬جامعة‭ ‬فيديريكو‭ ‬سانتا‭ ‬ماريا‭ ‬التقنية‭ (‬ USM ‭) ‬التي‭ ‬يقع‭ ‬حرمها‭ ‬الرئيسي‭ ‬في‭ ‬فالباريسو‭. ‬

في‭ ‬حديث‭ ‬إلى‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس،‭ ‬يقول‭ ‬فابيان‭ ‬غيريرو،‭ ‬الباحث‭ ‬في‭ ‬قسم‭ ‬الهندسة‭ ‬الميكانيكية‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬فيديريكو‭ ‬سانتا‭ ‬ماريا‭ ‬التقنية‭: ‬‮«‬لقد‭ ‬أثبتنا‭ ‬بشكل‭ ‬تجريبي‭ ‬أن‭ ‬نوعي‭ ‬القلاجة‭ ‬الصابونية‭ ‬والليثريا‭ ‬أقل‭ ‬قابلية‭ ‬للاشتعال‭ ‬من‭ ‬الأوكالبتوس‭ ‬والصنوبر‮»‬‭. ‬

ويشير‭ ‬بيرانو‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬‮«‬الهدف‭ ‬يتمثل‭ ‬في‭ ‬زرع‭ ‬الأنواع‭ ‬التي‭ ‬تحترق‭ ‬بشكل‭ ‬أبطأ‭ ‬من‭ ‬الأنواع‭ ‬الأخرى،‭ ‬كي‭ ‬لا‭ ‬تتوسع‭ ‬النيران‭ ‬بسرعة‭ ‬كبيرة‮»‬‭. ‬خلال‭ ‬حريق‭ ‬عام‭ ‬2024،‭ ‬التهمت‭ ‬النيران‭ ‬الحديقة‭ ‬بأكملها‭ ‬تقريبا‭ ‬في‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬ساعة‭.‬

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