((آبل)) توافق على دفع 95 مليون دولار لتسوية دعوى تنصت تتعلق بمساعدها ((سيري))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
وافقت شركة «آبل» على دفع 95 مليون دولار لتسوية دعوى قضائية تتهم مساعدها الرقمي «سيري» بالتنصت على محادثات خاصة للمستخدمين.
وقالت شركة التكنولوجيا العملاقة في التسوية التي يتعيّن أن يصادق عليها أحد القضاة «لطالما نفت آبل ومازالت تنفي أي مخالفات ومسؤوليات مزعومة».
واتهمت دعوى قضائية جماعية أُقيمت قبل خمس سنوات المساعد «سيري» بالتنصت على المحادثات الخاصة لأشخاص يستخدمون أجهزة «آي فون» و«آي باد» و«هوم بودز» وأجهزة أخرى من «آبل» معززة بالمساعد الرقمي.
وبنت شركة التكنولوجيا العملاقة التي تتخذ في كاليفورنيا مقرا، صورتها مستندة خصوصا إلى مسألة خصوصية المستخدم.
وحصلت «آبل» على المحادثات عن طريق «تفعيل سيري بشكل غير مقصود»، وربما تمت مشاركتها مع أطراف ثالثة، بحسب الدعوى.
وأشارت التسوية إلى أنه سيتم استخدام صندوق تسوية مقترح بقيمة 95 مليون دولار لدفع ما لا يزيد على 20 دولارا لكل جهاز يتضمّن «سيري» للمالكين الأمريكيين الذين تم الحصول على محادثاتهم خصوصا من دون إذنهم.
وألزمت التسوية «آبل» التأكيد أنها حذفت أي محادثة صوتية وجعلت خيارات المستخدم واضحة فيما يخص البيانات الصوتية التي جمعت لتحسين أداء «سيري».
MENAFN03012025000055011008ID1109053559
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.