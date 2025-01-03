((آبل)) توافق على دفع 95 مليون دولار لتسوية دعوى تنصت تتعلق بمساعدها ((سيري))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقالت‭ ‬شركة‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬العملاقة‭ ‬في‭ ‬التسوية‭ ‬التي‭ ‬يتعيّن‭ ‬أن‭ ‬يصادق‭ ‬عليها‭ ‬أحد‭ ‬القضاة‭ ‬‮«‬لطالما‭ ‬نفت‭ ‬آبل‭ ‬ومازالت‭ ‬تنفي‭ ‬أي‭ ‬مخالفات‭ ‬ومسؤوليات‭ ‬مزعومة‮»‬‭. ‬

واتهمت‭ ‬دعوى‭ ‬قضائية‭ ‬جماعية‭ ‬أُقيمت‭ ‬قبل‭ ‬خمس‭ ‬سنوات‭ ‬المساعد‭ ‬‮«‬سيري‮»‬‭ ‬بالتنصت‭ ‬على‭ ‬المحادثات‭ ‬الخاصة‭ ‬لأشخاص‭ ‬يستخدمون‭ ‬أجهزة‭ ‬‮«‬آي‭ ‬فون‮»‬‭ ‬و«آي‭ ‬باد‮»‬‭ ‬و‮«‬هوم‭ ‬بودز‮»‬‭ ‬وأجهزة‭ ‬أخرى‭ ‬من‭ ‬‮«‬آبل‮»‬‭ ‬معززة‭ ‬بالمساعد‭ ‬الرقمي‭. ‬

وبنت‭ ‬شركة‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬العملاقة‭ ‬التي‭ ‬تتخذ‭ ‬في‭ ‬كاليفورنيا‭ ‬مقرا،‭ ‬صورتها‭ ‬مستندة‭ ‬خصوصا‭ ‬إلى‭ ‬مسألة‭ ‬خصوصية‭ ‬المستخدم‭.

‬وحصلت‭ ‬‮«‬آبل‮»‬‭ ‬على‭ ‬المحادثات‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬‮«‬تفعيل‭ ‬سيري‭ ‬بشكل‭ ‬غير‭ ‬مقصود‮»‬،‭ ‬وربما‭ ‬تمت‭ ‬مشاركتها‭ ‬مع‭ ‬أطراف‭ ‬ثالثة،‭ ‬بحسب‭ ‬الدعوى‭.

‬وأشارت‭ ‬التسوية‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬سيتم‭ ‬استخدام‭ ‬صندوق‭ ‬تسوية‭ ‬مقترح‭ ‬بقيمة‭ ‬95‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬لدفع‭ ‬ما‭ ‬لا‭ ‬يزيد‭ ‬على‭ ‬20‭ ‬دولارا‭ ‬لكل‭ ‬جهاز‭ ‬يتضمّن‭ ‬‮«‬سيري‮»‬‭ ‬للمالكين‭ ‬الأمريكيين‭ ‬الذين‭ ‬تم‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬محادثاتهم‭ ‬خصوصا‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬إذنهم‭. ‬

وألزمت‭ ‬التسوية‭ ‬‮«‬آبل‮»‬‭ ‬التأكيد‭ ‬أنها‭ ‬حذفت‭ ‬أي‭ ‬محادثة‭ ‬صوتية‭ ‬وجعلت‭ ‬خيارات‭ ‬المستخدم‭ ‬واضحة‭ ‬فيما‭ ‬يخص‭ ‬البيانات‭ ‬الصوتية‭ ‬التي‭ ‬جمعت‭ ‬لتحسين‭ ‬أداء‭ ‬‮«‬سيري‮»‬‭. ‬