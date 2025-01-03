((خليجي بنك)) يمنح موظفيه إجازة يوم الأحد دعمًا للمنتخب

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أعلن خليجي بنك، أحد البنوك الإسلامية الرائدة في مملكة البحرين، منح موظفيه إجازة يوم الأحد وذلك امتثالًا لتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم وتنفيذًا للقرار الصادر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وحرصًا على دعم المنتخب الوطني البحريني لكرة القدم.
وتأتي هذه اللفتة في سياق كون خليجي بنك من المُبادرين الرئيسيين في دعم القطاعات الرياضية والشبابية، لا سيما المنتخب البحريني لكرة القدم الذي يُقدم نتائج مُشرفة أسهمت في رفع راية المملكة في المحافل الإقليمية والقارية.
وأعرب البنك عن خالص أمنياته بأن يواصل المنتخب نتائجه الإيجابية ويحصد لقب بطولة خليجي 26 المقامة في دولة الكويت.
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