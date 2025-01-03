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((خليجي بنك)) يمنح موظفيه إجازة يوم الأحد دعمًا للمنتخب

1/3/2025 7:11:48 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعلن‭ ‬خليجي‭ ‬بنك،‭ ‬أحد‭ ‬البنوك‭ ‬الإسلامية‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬منح‭ ‬موظفيه‭ ‬إجازة‭ ‬يوم‭ ‬الأحد‭ ‬وذلك‭ ‬امتثالًا‭ ‬لتوجيهات‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬وتنفيذًا‭ ‬للقرار‭ ‬الصادر‭ ‬عن‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬وحرصًا‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭.‬

وتأتي‭ ‬هذه‭ ‬اللفتة‭ ‬في‭ ‬سياق‭ ‬كون‭ ‬خليجي‭ ‬بنك‭ ‬من‭ ‬المُبادرين‭ ‬الرئيسيين‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬القطاعات‭ ‬الرياضية‭ ‬والشبابية،‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬المنتخب‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬الذي‭ ‬يُقدم‭ ‬نتائج‭ ‬مُشرفة‭ ‬أسهمت‭ ‬في‭ ‬رفع‭ ‬راية‭ ‬المملكة‭ ‬في‭ ‬المحافل‭ ‬الإقليمية‭ ‬والقارية‭.
‬وأعرب‭ ‬البنك‭ ‬عن‭ ‬خالص‭ ‬أمنياته‭ ‬بأن‭ ‬يواصل‭ ‬المنتخب‭ ‬نتائجه‭ ‬الإيجابية‭ ‬ويحصد‭ ‬لقب‭ ‬بطولة‭ ‬خليجي‭ ‬26‭ ‬المقامة‭ ‬في‭ ‬دولة‭ ‬الكويت‭.‬

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