محفوفًا بالدعوات الصادقة والمؤازرة الجماهيرية منتخبنا الوطني يلتقي عمان في نهائي خليجي 26

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ويبحث‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المواجهة‭ ‬المهمة‭ ‬عن‭ ‬اللقب‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬مسيرته،‭ ‬بعد‭ ‬الإنجاز‭ ‬الخليجي‭ ‬الذي‭ ‬حققه‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2019،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬تجاوز‭ ‬المنتخب‭ ‬الكويتي‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬النصف‭ ‬النهائي‭ ‬بهدف‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬مقابل،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬يدخل‭ ‬المنتخب‭ ‬العماني‭ ‬هذه‭ ‬المباراة‭ ‬وهو‭ ‬متأهل‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬المنتخب‭ ‬السعودي‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬النصف‭ ‬النهائي‭ ‬بالفوز‭ ‬بنتيجة‭ ‬هدفين‭ ‬مقابل‭ ‬هدف‭ ‬واحد‭. ‬

وتكتسي‭ ‬هذه‭ ‬المواجهة‭ ‬أهمية‭ ‬بالغة‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬المنتخبين‭ ‬كونهما‭ ‬يلعبان‭ ‬بنفس‭ ‬الأسلوب‭ ‬تقريبا‭ ‬معتمدين‭ ‬على‭ ‬تقارب‭ ‬الخطوط‭ ‬والإمكانات‭ ‬الفنية‭ ‬العالية‭ ‬التي‭ ‬تتواجد‭ ‬في‭ ‬صفوفهما،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الانسجام‭ ‬الواضح‭ ‬بين‭ ‬المجموعتين‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬خوض‭ ‬المباريات‭ ‬الرسمية‭ ‬والودية‭.‬

وبدأ‭ ‬منتخبنا‭ ‬مشواره‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬كأس‭ ‬الخليج‭ ‬بالفوز‭ ‬على‭ ‬المنتخب‭ ‬السعودي‭ (‬3-2‭)‬،‭ ‬ثم‭ ‬فاز‭ ‬على‭ ‬العراق‭ (‬2-0‭)‬،‭ ‬ثم‭ ‬خسر‭ ‬من‭ ‬اليمن‭ (‬2-1‭)‬،‭ ‬ثم‭ ‬تأهل‭ ‬إلى‭ ‬الدور‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬وفاز‭ ‬على‭ ‬الكويت‭ (‬1-0‭)‬،‭ ‬في‭ ‬المقابل‭ ‬جاء‭ ‬مشوار‭ ‬المنتخب‭ ‬العماني‭ ‬كالتالي‭: ‬تعادل‭ ‬مع‭ ‬الكويت‭ (‬1-1‭)‬،‭ ‬ثم‭ ‬فاز‭ ‬على‭ ‬قطر‭ (‬2-1‭)‬،‭ ‬ثم‭ ‬تعادل‭ ‬مع‭ ‬الإمارات‭ (‬1-1‭)‬،‭ ‬ثم‭ ‬تأهل‭ ‬إلى‭ ‬الدور‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬وفاز‭ ‬على‭ ‬المنتخب‭ ‬السعودي‭ (‬2-1‭).‬

التشكيلة‭ ‬المتوقعة‭ ‬

من‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬يعتمد‭ ‬مدرب‭ ‬منتخبنا‭ ‬دراغان‭ ‬تالاييتش‭ ‬على‭ ‬التشكيلة‭ ‬التالية،‭ ‬في‭ ‬حراسة‭ ‬المرمى‭ ‬إبراهيم‭ ‬لطف‭ ‬الله،‭ ‬وفي‭ ‬خط‭ ‬الدفاع‭ ‬حمد‭ ‬شمسان،‭ ‬أمين‭ ‬بنعدي،‭ ‬وليد‭ ‬الحيام،‭ ‬وعبدالله‭ ‬الخلاصي،‭ ‬وفي‭ ‬خط‭ ‬الوسط‭ ‬كميل‭ ‬الأسود،‭ ‬سيد‭ ‬ضياء‭ ‬سعيد،‭ ‬محمد‭ ‬مرهون،‭ ‬وبالطرف‭ ‬الأيمن‭ ‬علي‭ ‬مدن،‭ ‬وبالطرف‭ ‬الأيسر‭ ‬مهدي‭ ‬حميدان،‭ ‬وفي‭ ‬الهجوم‭ ‬محمد‭ ‬الرميحي‭.‬

الجماهير‭ ‬الوفية‭ ‬

منذ‭ ‬تأهل‭ ‬المنتخب‭ ‬إلى‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية،‭ ‬باشر‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬اجتماعاته‭ ‬بشكل‭ ‬متواصل‭ ‬مع‭ ‬جميع‭ ‬الأطراف‭ ‬لتسهيل‭ ‬عملية‭ ‬بيع‭ ‬التذاكر‭ ‬على‭ ‬الجماهير‭ ‬البحرينية‭ ‬المتعطشة‭ ‬لمساندة‭ ‬المنتخب‭ ‬في‭ ‬المواجهة‭ ‬المرتقبة،‭ ‬ومع‭ ‬بداية‭ ‬عرض‭ ‬التذاكر‭ ‬للجماهير‭ ‬نفدت‭ ‬بسرعة‭ ‬كبيرة،‭ ‬حيث‭ ‬لم‭ ‬يحصل‭ ‬الكثيرون‭ ‬على‭ ‬التذاكر‭ ‬لمؤازرة‭ ‬المنتخب‭ ‬في‭ ‬مدرجات‭ ‬الملعب،‭ ‬علما‭ ‬أن‭ ‬حصة‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬التذاكر‭ ‬تباينت‭ ‬بين‭ ‬18‭ ‬و‭ ‬20‭ ‬ألف‭ ‬تذكرة‭.‬

دراغان: نهائي مختلف وله حساباته

أكد‭ ‬المدرب‭ ‬الكرواتي‭ ‬دراغان‭ ‬تالاييتش،‭ ‬المدير‭ ‬الفني‭ ‬لمنتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬أنه‭ ‬فخور‭ ‬بلاعبي‭ ‬منتخبنا‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬قدموه‭ ‬في‭ ‬البطولة،‭ ‬وقال‭ ‬في‭ ‬المؤتمر‭ ‬الصحفي‭ ‬الذي‭ ‬يسبق‭ ‬نهائي‭ ‬كأس‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬‮«‬خليجي‭ ‬26‮»‬‭: ‬النهائي‭ ‬مباراة‭ ‬مختلفة‭ ‬ولها‭ ‬حساباتها،‭ ‬والمنتخب‭ ‬العماني‭ ‬قدم‭ ‬أداء‭ ‬مميزا‭ ‬وفاز‭ ‬على‭ ‬المنتخب‭ ‬السعودي‭ ‬بعشرة‭ ‬لاعبين‭.‬

وتابع‭ ‬دراغان‭: ‬قدم‭ ‬لاعبو‭ ‬منتخبنا‭ ‬كرة‭ ‬جميلة‭ ‬وأنا‭ ‬فخور‭ ‬بالأداء‭ ‬الذي‭ ‬قدموه،‭ ‬وما‭ ‬حصل‭ ‬مع‭ ‬مهدي‭ ‬عبدالجبار‭ ‬لم‭ ‬يسعدني،‭ ‬ولكن‭ ‬لدي‭ ‬مجموعة‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬التعويض‭ ‬وتقديم‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬لديها‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تحقيق‭ ‬الفوز،‭ ‬ونحن‭ ‬منظومة‭ ‬عائلية‭ ‬متكاتفة،‭ ‬متمنيا‭ ‬تحقيق‭ ‬الانتصار‭ ‬في‭ ‬المواجهة‭ ‬النهائية‭.‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬قال‭ ‬حارس‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬سيد‭ ‬محمد‭ ‬جعفر‭: ‬الجمهور‭ ‬البحريني‭ ‬هو‭ ‬الداعم‭ ‬الأساسي‭ ‬لنا،‭ ‬ونحن‭ ‬سعداء‭ ‬بمؤازرته‭ ‬الكبيرة‭ ‬في‭ ‬المدرجات،‭ ‬ونسعى‭ ‬دائما‭ ‬لإسعاده،‭ ‬مضيفا‭ ‬أن‭ ‬منتخبنا‭ ‬يمتلك‭ ‬عناصر‭ ‬مميزة‭ ‬تقدم‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬لديها‭ ‬داخل‭ ‬الملعب،‭ ‬وباستطاعتها‭ ‬تحقيق‭ ‬النتيجة‭ ‬المرجوة‭.‬

جابر: نتطلع إلى التتويج باللقب



أكد‭ ‬رشيد‭ ‬جابر‭ ‬مدرب‭ ‬المنتخب‭ ‬العماني،‭ ‬أن‭ ‬مواجهة‭ ‬المنتخب‭ ‬البحريني،‭ ‬اليوم‭ ‬السبت‭ ‬لن‭ ‬تكون‭ ‬سهلة‭ ‬على‭ ‬الطرفين‭.‬

وقال‭ ‬المدرب‭ ‬في‭ ‬المؤتمر‭ ‬الصحفي‭ ‬أمس‭ ‬إن‭ ‬التحضيرات‭ ‬للمواجهة‭ ‬تمت‭ ‬بشكل‭ ‬مثالي‭ ‬بعدما‭ ‬استعاد‭ ‬كل‭ ‬اللاعبين‭ ‬الجاهزية‭ ‬خصوصا‭ ‬البدنية،‭ ‬مشددا‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬اللاعبين‭ ‬باتوا‭ ‬بأتم‭ ‬الجاهزية‭ ‬لخوض‭ ‬المباراة‭ ‬الصعبة‭ ‬أمام‭ ‬منافس‭ ‬قوي‭ ‬قدم‭ ‬مستويات‭ ‬كبيرة‭ ‬خلال‭ ‬البطولة‭ ‬ومنذ‭ ‬المواجهة‭ ‬الأولى‭.‬

وعن‭ ‬الطريقة‭ ‬التي‭ ‬سيتم‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬هجوم‭ ‬المنتخب‭ ‬البحريني‭ ‬القوي‭.. ‬قال‭ ‬المدرب‭ ‬‮«‬نعرف‭ ‬أننا‭ ‬سنواجه‭ ‬منتخبا‭ ‬قويا‭ ‬حقق‭ ‬نتائجا‭ ‬مميزة‭ ‬جدا‭ ‬وتجاوز‭ ‬منتخبات‭ ‬مرشحة،‭ ‬ويملك‭ ‬لاعبين‭ ‬بجودة‭ ‬كبيرة،‭ ‬وبالتالي‭ ‬فإن‭ ‬المنتخب‭ ‬العماني‭ ‬مطالب‭ ‬بأن‭ ‬يكون‭ ‬في‭ ‬قمة‭ ‬التركيز‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬النواحي‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬أن‭ ‬نحقق‭ ‬هدفنا‭ ‬المنشود‭ ‬بالتتويج‭ ‬باللقب‮»‬‭. ‬

بدوره‭ ‬أكد‭ ‬محمد‭ ‬المسلمي‭ ‬لاعب‭ ‬المنتخب‭ ‬العماني‭ ‬أن‭ ‬مواجهة‭ ‬المنتخب‭ ‬البحريني‭ ‬لن‭ ‬تكون‭ ‬سهلة‭ ‬بالمرة،‭ ‬لكنه‭ ‬شدد‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬المنتخب‭ ‬العماني‭ ‬كسب‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الثقة‭ ‬عقب‭ ‬مستويات‭ ‬ونتائج‭ ‬رائعة‭ ‬قدمها‭ ‬في‭ ‬البطولة‭.‬





طاقم تحكيم قطري

أسندت‭ ‬لجنة‭ ‬الحكام‭ ‬باتحاد‭ ‬كأس‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬مهمة‭ ‬قيادة‭ ‬مباراة‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬أمام‭ ‬نظيره‭ ‬العماني‭ ‬إلى‭ ‬طاقم‭ ‬تحكيم‭ ‬قطري،‭ ‬بقيادة‭ ‬الحكم‭ ‬الدولي‭ ‬القطري‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬الجاسم،‭ ‬وبمساعدة‭ ‬كلٍ‭ ‬من‭ ‬سعود‭ ‬أحمد‭ ‬وطالب‭ ‬سالم‭.‬