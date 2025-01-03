محفوفًا بالدعوات الصادقة والمؤازرة الجماهيرية منتخبنا الوطني يلتقي عمان في نهائي خليجي 26

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
يدخل منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم اليوم السبت محفوفا بالدعوات الصادقة والمؤازرة الجماهيرية الكبيرة مواجهته المنتظرة أمام المنتخب العماني في نهائي كأس الخليج العربي لكرة القدم «خليجي 26»، الذي سيقام على ملعب جابر الأحمد الدولي بدولة الكويت، عند الساعة السابعة مساء.
ويبحث منتخبنا الوطني في هذه المواجهة المهمة عن اللقب الثاني في مسيرته، بعد الإنجاز الخليجي الذي حققه في عام 2019، وذلك بعد أن تجاوز المنتخب الكويتي في الدور النصف النهائي بهدف من دون مقابل، في حين يدخل المنتخب العماني هذه المباراة وهو متأهل على حساب المنتخب السعودي في الدور النصف النهائي بالفوز بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد.
وتكتسي هذه المواجهة أهمية بالغة من جانب المنتخبين كونهما يلعبان بنفس الأسلوب تقريبا معتمدين على تقارب الخطوط والإمكانات الفنية العالية التي تتواجد في صفوفهما، في ظل الانسجام الواضح بين المجموعتين من خلال خوض المباريات الرسمية والودية.
وبدأ منتخبنا مشواره في بطولة كأس الخليج بالفوز على المنتخب السعودي (3-2)، ثم فاز على العراق (2-0)، ثم خسر من اليمن (2-1)، ثم تأهل إلى الدور نصف النهائي وفاز على الكويت (1-0)، في المقابل جاء مشوار المنتخب العماني كالتالي: تعادل مع الكويت (1-1)، ثم فاز على قطر (2-1)، ثم تعادل مع الإمارات (1-1)، ثم تأهل إلى الدور نصف النهائي وفاز على المنتخب السعودي (2-1).
التشكيلة المتوقعة
من المتوقع أن يعتمد مدرب منتخبنا دراغان تالاييتش على التشكيلة التالية، في حراسة المرمى إبراهيم لطف الله، وفي خط الدفاع حمد شمسان، أمين بنعدي، وليد الحيام، وعبدالله الخلاصي، وفي خط الوسط كميل الأسود، سيد ضياء سعيد، محمد مرهون، وبالطرف الأيمن علي مدن، وبالطرف الأيسر مهدي حميدان، وفي الهجوم محمد الرميحي.
الجماهير الوفية
منذ تأهل المنتخب إلى المباراة النهائية، باشر الاتحاد البحريني لكرة القدم اجتماعاته بشكل متواصل مع جميع الأطراف لتسهيل عملية بيع التذاكر على الجماهير البحرينية المتعطشة لمساندة المنتخب في المواجهة المرتقبة، ومع بداية عرض التذاكر للجماهير نفدت بسرعة كبيرة، حيث لم يحصل الكثيرون على التذاكر لمؤازرة المنتخب في مدرجات الملعب، علما أن حصة البحرين من التذاكر تباينت بين 18 و 20 ألف تذكرة.
دراغان: نهائي مختلف وله حساباته
أكد المدرب الكرواتي دراغان تالاييتش، المدير الفني لمنتخبنا الوطني الأول لكرة القدم أنه فخور بلاعبي منتخبنا على كل ما قدموه في البطولة، وقال في المؤتمر الصحفي الذي يسبق نهائي كأس الخليج العربي «خليجي 26»: النهائي مباراة مختلفة ولها حساباتها، والمنتخب العماني قدم أداء مميزا وفاز على المنتخب السعودي بعشرة لاعبين.
وتابع دراغان: قدم لاعبو منتخبنا كرة جميلة وأنا فخور بالأداء الذي قدموه، وما حصل مع مهدي عبدالجبار لم يسعدني، ولكن لدي مجموعة قادرة على التعويض وتقديم كل ما لديها من أجل تحقيق الفوز، ونحن منظومة عائلية متكاتفة، متمنيا تحقيق الانتصار في المواجهة النهائية.
من جانبه قال حارس منتخبنا الوطني سيد محمد جعفر: الجمهور البحريني هو الداعم الأساسي لنا، ونحن سعداء بمؤازرته الكبيرة في المدرجات، ونسعى دائما لإسعاده، مضيفا أن منتخبنا يمتلك عناصر مميزة تقدم كل ما لديها داخل الملعب، وباستطاعتها تحقيق النتيجة المرجوة.
جابر: نتطلع إلى التتويج باللقب
أكد رشيد جابر مدرب المنتخب العماني، أن مواجهة المنتخب البحريني، اليوم السبت لن تكون سهلة على الطرفين.
وقال المدرب في المؤتمر الصحفي أمس إن التحضيرات للمواجهة تمت بشكل مثالي بعدما استعاد كل اللاعبين الجاهزية خصوصا البدنية، مشددا على أن اللاعبين باتوا بأتم الجاهزية لخوض المباراة الصعبة أمام منافس قوي قدم مستويات كبيرة خلال البطولة ومنذ المواجهة الأولى.
وعن الطريقة التي سيتم من خلالها التعامل مع هجوم المنتخب البحريني القوي.. قال المدرب «نعرف أننا سنواجه منتخبا قويا حقق نتائجا مميزة جدا وتجاوز منتخبات مرشحة، ويملك لاعبين بجودة كبيرة، وبالتالي فإن المنتخب العماني مطالب بأن يكون في قمة التركيز من جميع النواحي من أجل أن نحقق هدفنا المنشود بالتتويج باللقب».
بدوره أكد محمد المسلمي لاعب المنتخب العماني أن مواجهة المنتخب البحريني لن تكون سهلة بالمرة، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن المنتخب العماني كسب الكثير من الثقة عقب مستويات ونتائج رائعة قدمها في البطولة.
طاقم تحكيم قطري
أسندت لجنة الحكام باتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم مهمة قيادة مباراة منتخبنا الوطني أمام نظيره العماني إلى طاقم تحكيم قطري، بقيادة الحكم الدولي القطري عبدالرحمن الجاسم، وبمساعدة كلٍ من سعود أحمد وطالب سالم.
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