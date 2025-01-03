بحضور سمو الشيخ ناصر بن حمد وسمو الشيخ عيسى بن سلمانانتصارات قوية بأولى كؤوس سباقات الخيل 2025

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
بحضور سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، وسمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة رئيس مجلس أمناء وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري رئيس مجلس إدارة صندوق العمل رئيس الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل، أقيم السباق الحادي عشر ضمن موسم السباقات 2024/2025 وذلك على مضمار سباق النادي بمنطقة الرفة.
كما حضر السباق عدد من أصحاب السمو، وعدد من الشخصيات البارزة، وممثلي الجهات الراعية للسباق، بالإضافة إلى جمهور من عشاق رياضة سباقات الخيل، الذين استمتعوا بالأجواء المميزة والمنافسات القوية بين الجياد في أولى سباقات عام 2025 .
تم تتويج الفائزين بكؤوس السباق، حيث قام سمو الشيخ خليفة بن علي آل خليفة بتقديم كأس المحافظة الجنوبية إلى المالك الفائز محمد خالد عبدالرحيم، فيما تسلم سمو الشيخ عيسى بن خالد بن علي آل خليفة كأس الشوط الثالث من السيد كولن راينر المدرب الفني بأكاديمية البحرين للفرسان.
كما قدم السيد مازن مرضي الشريك بشركة تشارلز راسل سبيجليز كأس الشوط الاول إلى المضمر الفائز اسامة هاشم، فيما قدم السيد يوسف اسامة بوحجي الرئيس التنفيذي لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل كأس الشوط الثاني إلى المالك الفائز محمد خالد عبدالرحيم .
نتائج السباق:
الشوط الأول: كأس شركة تشارلز راسل سبيجليز، لجياد سباق التوازن «مستورد» لمسافة 1000 متر مستقيم، واستطاع الجواد «غارسمان» ملك أبناء هاني المرزوق استعادة انتصاراته بتحقيق فوزه الأول في مشاركته الثانية هذا الموسم .
الشوط الثاني: كأس نادي راشد للفروسية وسباق الخيل، للفئة الثالثة من جياد الدرجة الأولى «إنتاج محلي» لمسافة 1800 متر، وتمكنت الفرس «ريلم» ملك محمد خالد عبدالرحيم تسجيل بداية قوية بالفوز في أولى مشاركاتها في السباقات.
الشوط الثالث: كأس أكاديمية البحرين للفرسان، لجياد سباق التوازن «إنتاج محلي» لمسافة 1800 متر، واستطاع الحصان «الفوج» ملك سمو الشيخ عيسى بن خالد بن علي آل خليفة مواصلة تألقه عبر انتزاعه الفوز بجدارة عبر انطلاقته القوية في الأمتار الأخيرة وبقيادة الفارس عبدالرحيم جاسم من أمام منافسه الحصان «كاليفورنيا» .
الشوط الرابع: كأس المحافظة الجنوبية، لجياد سباق التوازن «مستورد» لمسافة 1600 متر، وتمكن الحصان القوي «غومان» ملك محمد خالد عبدالرحيم من تحقيق فوزه الثاني على التوالي هذا الموسم بعد أداء قوي كرر من خلاله تفوقه على الحصان البطل «باي لاين».
الشوط الخامس: لجياد سباق التوازن «مستورد» لمسافة 2000 متر، واستطاع الحصان «سكوربوس» ملك محمد يوسف سرحان تسجيل أولى انتصاراته عبر قيادة موفقة من الفارس إبراهيم نادر.
الشوط السادس: لجياد سباق التوازن «مستورد» مسافة 2000 متر، واستطاع الحصان «تاج محل» لإسطبل المحمدية تسجيل الفوز الأول في رصيده ليؤكد تطور مستواه ونتائجه المتقدمة هذا الموسم رغم المنافسة التي واجهها في الأمتار الأخيرة.
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