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بحضور سمو الشيخ ناصر بن حمد وسمو الشيخ عيسى بن سلمانانتصارات قوية بأولى كؤوس سباقات الخيل 2025

1/3/2025 7:11:46 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) بحضور‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ممثل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬وشؤون‭ ‬الشباب‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة،‭ ‬وسمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬أمناء‭ ‬وقف‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬التعليمي‭ ‬الخيري‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬صندوق‭ ‬العمل‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العليا‭ ‬لنادي‭ ‬راشد‭ ‬للفروسية‭ ‬وسباق‭ ‬الخيل،‭ ‬أقيم‭ ‬السباق‭ ‬الحادي‭ ‬عشر‭ ‬ضمن‭ ‬موسم‭ ‬السباقات‭ ‬2024‭/‬2025‭ ‬وذلك‭ ‬على‭ ‬مضمار‭ ‬سباق‭ ‬النادي‭ ‬بمنطقة‭ ‬الرفة‭.‬

كما‭ ‬حضر‭ ‬السباق‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬أصحاب‭ ‬السمو،‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬الشخصيات‭ ‬البارزة،‭ ‬وممثلي‭ ‬الجهات‭ ‬الراعية‭ ‬للسباق،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬جمهور‭ ‬من‭ ‬عشاق‭ ‬رياضة‭ ‬سباقات‭ ‬الخيل،‭ ‬الذين‭ ‬استمتعوا‭ ‬بالأجواء‭ ‬المميزة‭ ‬والمنافسات‭ ‬القوية‭ ‬بين‭ ‬الجياد‭ ‬في‭ ‬أولى‭ ‬سباقات‭ ‬عام‭ ‬2025‭ .‬

تم‭ ‬تتويج‭ ‬الفائزين‭ ‬بكؤوس‭ ‬السباق،‭ ‬حيث‭ ‬قام‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬بتقديم‭ ‬كأس‭ ‬المحافظة‭ ‬الجنوبية‭ ‬إلى‭ ‬المالك‭ ‬الفائز‭ ‬محمد‭ ‬خالد‭ ‬عبدالرحيم،‭ ‬فيما‭ ‬تسلم‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬كأس‭ ‬الشوط‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬السيد‭ ‬كولن‭ ‬راينر‭ ‬المدرب‭ ‬الفني‭ ‬بأكاديمية‭ ‬البحرين‭ ‬للفرسان‭.‬

كما‭ ‬قدم‭ ‬السيد‭ ‬مازن‭ ‬مرضي‭ ‬الشريك‭ ‬بشركة‭ ‬تشارلز‭ ‬راسل‭ ‬سبيجليز‭ ‬كأس‭ ‬الشوط‭ ‬الاول‭ ‬إلى‭ ‬المضمر‭ ‬الفائز‭ ‬اسامة‭ ‬هاشم،‭ ‬فيما‭ ‬قدم‭ ‬السيد‭ ‬يوسف‭ ‬اسامة‭ ‬بوحجي‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لنادي‭ ‬راشد‭ ‬للفروسية‭ ‬وسباق‭ ‬الخيل‭ ‬كأس‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬إلى‭ ‬المالك‭ ‬الفائز‭ ‬محمد‭ ‬خالد‭ ‬عبدالرحيم‭ .‬

نتائج‭ ‬السباق‭:‬

الشوط‭ ‬الأول‭: ‬كأس‭ ‬شركة‭ ‬تشارلز‭ ‬راسل‭ ‬سبيجليز،‭ ‬لجياد‭ ‬سباق‭ ‬التوازن‭ ‬‮«‬مستورد‮»‬‭ ‬لمسافة‭ ‬1000‭ ‬متر‭ ‬مستقيم،‭ ‬واستطاع‭ ‬الجواد‭ ‬‮«‬غارسمان‮»‬‭ ‬ملك‭ ‬أبناء‭ ‬هاني‭ ‬المرزوق‭ ‬استعادة‭ ‬انتصاراته‭ ‬بتحقيق‭ ‬فوزه‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬مشاركته‭ ‬الثانية‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ .‬

الشوط‭ ‬الثاني‭: ‬كأس‭ ‬نادي‭ ‬راشد‭ ‬للفروسية‭ ‬وسباق‭ ‬الخيل،‭ ‬للفئة‭ ‬الثالثة‭ ‬من‭ ‬جياد‭ ‬الدرجة‭ ‬الأولى‭ ‬‮«‬إنتاج‭ ‬محلي‮»‬‭ ‬لمسافة‭ ‬1800‭ ‬متر،‭ ‬وتمكنت‭ ‬الفرس‭ ‬‮«‬ريلم‮»‬‭ ‬ملك‭ ‬محمد‭ ‬خالد‭ ‬عبدالرحيم‭ ‬تسجيل‭ ‬بداية‭ ‬قوية‭ ‬بالفوز‭ ‬في‭ ‬أولى‭ ‬مشاركاتها‭ ‬في‭ ‬السباقات‭.‬

الشوط‭ ‬الثالث‭: ‬كأس‭ ‬أكاديمية‭ ‬البحرين‭ ‬للفرسان،‭ ‬لجياد‭ ‬سباق‭ ‬التوازن‭ ‬‮«‬إنتاج‭ ‬محلي‮»‬‭ ‬لمسافة‭ ‬1800‭ ‬متر،‭ ‬واستطاع‭ ‬الحصان‭ ‬‮«‬الفوج‮»‬‭ ‬ملك‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬مواصلة‭ ‬تألقه‭ ‬عبر‭ ‬انتزاعه‭ ‬الفوز‭ ‬بجدارة‭ ‬عبر‭ ‬انطلاقته‭ ‬القوية‭ ‬في‭ ‬الأمتار‭ ‬الأخيرة‭ ‬وبقيادة‭ ‬الفارس‭ ‬عبدالرحيم‭ ‬جاسم‭ ‬من‭ ‬أمام‭ ‬منافسه‭ ‬الحصان‭ ‬‮«‬كاليفورنيا‮»‬‭ .‬

الشوط‭ ‬الرابع‭: ‬كأس‭ ‬المحافظة‭ ‬الجنوبية،‭ ‬لجياد‭ ‬سباق‭ ‬التوازن‭ ‬‮«‬مستورد‮»‬‭ ‬لمسافة‭ ‬1600‭ ‬متر،‭ ‬وتمكن‭ ‬الحصان‭ ‬القوي‭ ‬‮«‬غومان‮»‬‭ ‬ملك‭ ‬محمد‭ ‬خالد‭ ‬عبدالرحيم‭ ‬من‭ ‬تحقيق‭ ‬فوزه‭ ‬الثاني‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬بعد‭ ‬أداء‭ ‬قوي‭ ‬كرر‭ ‬من‭ ‬خلاله‭ ‬تفوقه‭ ‬على‭ ‬الحصان‭ ‬البطل‭ ‬‮«‬باي‭ ‬لاين‮»‬‭. ‬

الشوط‭ ‬الخامس‭: ‬لجياد‭ ‬سباق‭ ‬التوازن‭ ‬‮«‬مستورد‮»‬‭ ‬لمسافة‭ ‬2000‭ ‬متر،‭ ‬واستطاع‭ ‬الحصان‭ ‬‮«‬سكوربوس‮»‬‭ ‬ملك‭ ‬محمد‭ ‬يوسف‭ ‬سرحان‭ ‬تسجيل‭ ‬أولى‭ ‬انتصاراته‭ ‬عبر‭ ‬قيادة‭ ‬موفقة‭ ‬من‭ ‬الفارس‭ ‬إبراهيم‭ ‬نادر‭.‬

الشوط‭ ‬السادس‭: ‬لجياد‭ ‬سباق‭ ‬التوازن‭ ‬‮«‬مستورد‮»‬‭ ‬مسافة‭ ‬2000‭ ‬متر،‭ ‬واستطاع‭ ‬الحصان‭ ‬‮«‬تاج‭ ‬محل‮»‬‭ ‬لإسطبل‭ ‬المحمدية‭ ‬تسجيل‭ ‬الفوز‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬رصيده‭ ‬ليؤكد‭ ‬تطور‭ ‬مستواه‭ ‬ونتائجه‭ ‬المتقدمة‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬رغم‭ ‬المنافسة‭ ‬التي‭ ‬واجهها‭ ‬في‭ ‬الأمتار‭ ‬الأخيرة‭.‬


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