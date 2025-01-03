استأجر الأرض منذ 31 عاماتنازل من الباطن ينتهي بمستأجر إلى الطرد من سكراب وفسخ عقد إيجار مع ((الجنوبية))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

كانت‭ ‬البلدية‭ ‬رفعت‭ ‬دعواها‭ ‬طلبت‭ ‬فيها‭ ‬الحكم‭ ‬بفسخ‭ ‬عقد‭ ‬الإيجار‭ ‬المؤرخ‭ ‬منذ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬31‭ ‬سنة‭ ‬وطرد‭ ‬المستأجر‭ ‬وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬أنها‭ ‬ابرمت‭ ‬عقد‭ ‬إيجار‭ ‬مع‭ ‬المدعى‭ ‬عليه‭ ‬عام‭ ‬1981‭ ‬بشأن‭ ‬قطعة‭ ‬الأرض‭ ‬بمساحة‭ ‬اجمالية‭ ‬قدرها‭ ‬215 , 168‭ ‬قدما‭ ‬مربعة‭ ‬ضمن‭ ‬المخطط‭ ‬المعتمد‭ ‬لأرض‭ ‬السكراب‭ ‬لمزاولة‭ ‬نشاط‭ ‬تجارة‭ ‬الخردة،‭ ‬وقد‭ ‬قام‭ ‬المدعى‭ ‬عليه‭ ‬ومن‭ ‬دون‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬موافقة‭ ‬كتابية‭ ‬مسبقة‭ ‬من‭ ‬المدعية‭ ‬بتحرير‭ ‬عقد‭ ‬تنازل‭ ‬عن‭ ‬العين‭ ‬المؤجرة‭ ‬لأخر‭ ‬مقابل‭ ‬حصوله‭ ‬على‭ ‬مبلغ‭ ‬50000‭ ‬دينار،‭ ‬حيث‭ ‬قضت‭ ‬محكمة‭ ‬أول‭ ‬درجة‭ ‬بفسخ‭ ‬عقد‭ ‬الإيجار‭ ‬وطرده‭ ‬من‭ ‬الأرض‭.‬

إلا‭ ‬انه‭ ‬لم‭ ‬يرتض‭ ‬الحكم‭ ‬وطعن‭ ‬عليه‭ ‬أمام‭ ‬محكمة‭ ‬الاستئناف‭ ‬على‭ ‬سند‭ ‬أنه‭ ‬تلقى‭ ‬رسالة‭ ‬موافقة‭ ‬من‭ ‬البلدية‭ ‬على‭ ‬التنازل،‭ ‬حيث‭ ‬باشرت‭ ‬المحكمة‭ ‬الدعوى‭ ‬وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المستقر‭ ‬عليه‭ ‬أن‭ ‬العقد‭ ‬شريعة‭ ‬المتعاقدين‭ ‬فلا‭ ‬يجوز‭ ‬نقضه‭ ‬أو‭ ‬تعديله‭ ‬إلا‭ ‬باتفاق‭ ‬الطرفين‭ ‬أو‭ ‬للأسباب‭ ‬التي‭ ‬يقررها‭ ‬القانون‭ ‬مما‭ ‬مؤداه‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬يجوز‭ ‬لأحد‭ ‬طرفي‭ ‬العقد‭ ‬أن‭ ‬يستقل‭ ‬بمفرده‭ ‬بنقضه‭ ‬أو‭ ‬تعديله،‭ ‬وأن‭ ‬تنفيــذه‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬طبقا‭ ‬لما‭ ‬اشتمل‭ ‬عليه‭ ‬وبطريقة‭ ‬تتفق‭ ‬مع‭ ‬مقتضيات‭ ‬حسن‭ ‬النية‭.‬

وقالت‭ ‬المحكمة‭ ‬إن‭ ‬الثابت‭ ‬من‭ ‬الأوراق‭ ‬أن‭ ‬البلدية‭ ‬أجرت‭ ‬للمستأنف‭ ‬الأرض‭ ‬بمساحة‭ ‬إجمالية‭ ‬قدرها‭ ‬215 , 168‭ ‬قدما‭ ‬مربعة‭ ‬ضمن‭ ‬المخطط‭ ‬المعتمد‭ ‬لأرض‭ ‬السكراب،‭ ‬بموجب‭ ‬عقد‭ ‬إيجار،‭ ‬نص‭ ‬في‭ ‬البند‭ ‬خامساً‭ ‬منه‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬‮«‬مدة‭ ‬هذه‭ ‬الإجازة‭ ‬سنتان‭ ‬قابلة‭ ‬للتجديد‮»‬،‭ ‬وتضمن‭ ‬نص‭ ‬البند‭ ‬سادساً‭ ‬منه‭ ‬أن‭ ‬‮«‬هذه‭ ‬الإجازة‭ ‬شخصية‭ ‬ولا‭ ‬يجوز‭ ‬التنازل‭ ‬عنها‭ ‬لأحد،‭ ‬كما‭ ‬لا‭ ‬يجوز‭ ‬تأجير‭ ‬الأرض‭ ‬من‭ ‬الباطن‭ ‬وفي‭ ‬حالة‭ ‬التنازل‭ ‬عنها‭ ‬يتم‭ ‬ذلك‭ ‬للطرف‭ ‬الأول‭ ‬دون‭ ‬سواه‮»‬،‭ ‬كما‭ ‬تضمن‭ ‬البند‭ ‬سابعاً‭ ‬منه‭ ‬أن‭ ‬‮«‬أي‭ ‬إخلال‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬الطرف‭ ‬الثاني‭ ‬بأي‭ ‬شرط‭ ‬من‭ ‬شروط‭ ‬هذا‭ ‬العقد‭ ‬يترتب‭ ‬عليه‭ ‬فسخ‭ ‬العقد‭ ‬فوراً‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬اعتراض‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬الطرف‭ ‬الثاني‮»‬‭.‬

وأكدت‭ ‬أنه‭ ‬يحق‭ ‬للبلدية‭ ‬فسخ‭ ‬العقد‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬قيام‭ ‬المستأنف‭ ‬بتأجير‭ ‬الأرض‭ ‬من‭ ‬الباطن‭ ‬أو‭ ‬التنازل‭ ‬عنها،‭ ‬وثبت‭ ‬لدى‭ ‬المحكمة‭ ‬أن‭ ‬المستأنف‭ ‬تنازل‭ ‬عن‭ ‬الأرض‭ ‬موضوع‭ ‬عقد‭ ‬الإيجار‭ ‬المبرم‭ ‬بينه‭ ‬وبين‭ ‬المستأنف‭ ‬ضدها،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يُعد‭ ‬إخلالاً‭ ‬من‭ ‬المستأنف‭ ‬بالتزاماته‭ ‬المنصوص‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬عقد‭ ‬الإيجار،‭ ‬والذي‭ ‬تضمن‭ ‬في‭ ‬البند‭ ‬سابعاً‭ ‬منه‭ ‬شرطا‭ ‬فاسخاً‭ ‬صريحاً‭ ‬مضمونه‭ ‬انه‭ ‬إذا‭ ‬أخل‭ ‬المستأنف‭ ‬بأي‭ ‬شرط‭ ‬من‭ ‬شروط‭ ‬العقد‭ ‬يعتبر‭ ‬العقد‭ ‬مفسوخاً‭ ‬فوراً،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يدل‭ ‬بصيغة‭ ‬صريحة‭ ‬على‭ ‬فسخ‭ ‬العقد‭ ‬وترتيب‭ ‬أثر‭ ‬الفسخ‭ ‬بإخلاء‭ ‬العين‭ ‬المؤجرة‭ ‬فور‭ ‬إخلال‭ ‬المستأنف‭ ‬بأي‭ ‬شرط‭ ‬من‭ ‬شروط‭ ‬العقد،‭ ‬وإذ‭ ‬خالف‭ ‬المسـتأنف‭ ‬شروط‭ ‬العقد‭ ‬بتنازله‭ ‬عن‭ ‬الأرض‭ ‬موضوع‭ ‬عقد‭ ‬الإيجار،‭ ‬مما‭ ‬يتعين‭ ‬معه‭ ‬القضاء‭ ‬بانفساخ‭ ‬عقد‭ ‬الإيجار‭ ‬موضوع‭ ‬التداعي،‭ ‬ولهذه‭ ‬الأسباب‭ ‬حكمت‭ ‬المحكمة‭ ‬بقبول‭ ‬الاستئناف‭ ‬شكلاً،‭ ‬ورفضه‭ ‬موضوعاً‭ ‬وتأييد‭ ‬الحكم‭ ‬المستأنف،‭ ‬وألزمت‭ ‬المستأنف‭ ‬بالمصاريف‭.‬