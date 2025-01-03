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تطورات الحالة الجوية وحالة الطقس بالمملكة يوم السبت

1/3/2025 3:14:14 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ترتفع درجات الحرارة يوم السبت بشكل طفيف، الطقس بارد نسبي في أغلب مناطق المملكة، ولطيف الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.


ليلاً: الطقس بارد بوجه عام، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة

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