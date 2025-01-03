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الاحتلال الإسرائيلي يهدد بقصف مستشفى العودة شمال قطاع غزة

1/3/2025 3:14:14 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- هدد جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الجمعة، مستشفى العودة في مخيم جباليا شمال قطاع غزة بالقصف، مطالبا من بداخله بإخلائه.


وهدد جيش الاحتلال نحو 96 فلسطينيا من الطواقم الطبية والمرضى والجرحى والعاملين في المستشفى مطالبا إياهم بإخلائه فورا، وإلا سيتم قصفه على من بداخله، ما يهدد بحرمان 40 ألف فلسطيني من الرعاية الصحية شمال قطاع غزة.


وأطلق جيش الاحتلال القنابل من الطائرات المسيرة صوب قسمي الاستقبال والطوارئ، ما أدى لإصابة عدد من الطواقم الطبية، كما واصلت مدفعياته إطلاق النار صوب باحة المستشفى وبواباته.

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