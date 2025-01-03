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مجلس الأمن يناقش تدمير المستشفيات في غزة

1/3/2025 3:14:13 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- عقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، اجتماعًا بشأن القضية الفلسطينية للحديث عن العدوان الإسرائيلي على القطاع الصحي في غزة.
واستمع الأعضاء إلى عدة إحاطات، إحداها من مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك الذي قال، إن حماية المستشفيات أثناء الحروب تحظى بأهمية ، ويجب أن تُحترم من قبل كل الأطراف في جميع الأوقات.
وأشار تورك إلى الدمار الذي ألحقته هجمات الجيش الإسرائيلي الجمعة الماضية بمستشفى كمال عدوان .








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