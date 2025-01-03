حماس تعلن استئناف محادثات هدنة غزة في قطر

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أعلنت حركة حماس استئناف المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل بشأن الهدنة في غزة الجمعة في قطر.
وقالت الحركة الفلسطينية في بيان "تستأنف الجمعة المفاوضات غير المباشرة في العاصمة القطرية الدوحة".
وأوضحت حماس "ستركّز هذه الجولة على أن يؤدي الاتفاق إلى وقف تام لإطلاق النار، وانسحاب قوات الاحتلال من قطاع غزة وتفاصيل التنفيذ، وعودة النازحين إلى بيوتهم التي أخرجوا منها في كل مناطق القطاع".
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