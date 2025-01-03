حماس تعلن استئناف محادثات هدنة غزة في قطر

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت حركة حماس استئناف المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل بشأن الهدنة في غزة الجمعة في قطر.



وقالت الحركة الفلسطينية في بيان "تستأنف الجمعة المفاوضات غير المباشرة في العاصمة القطرية الدوحة".



وأوضحت حماس "ستركّز هذه الجولة على أن يؤدي الاتفاق إلى وقف تام لإطلاق النار، وانسحاب قوات الاحتلال من قطاع غزة وتفاصيل التنفيذ، وعودة النازحين إلى بيوتهم التي أخرجوا منها في كل مناطق القطاع".