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توضيح حكومي حول المكافآت والزيادات السنوية للموظفين

1/3/2025 3:14:11 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- كشف وزير الدولة لتطوير القطاع العام، الدكتور خير أبو صعيليك، عن أبرز ما يتعلق بمكافآت وعقود الموظفين الحكوميين على نظام العقود ضمن نظام الموارد البشرية وتعديلاته.
وقال ابو صعيليك إنّ عقود عمل الموظفين في المؤسسات الحكومية تبدأ من عام بعد مرور فترة التجربة، وفي حال تواصل عمل الموظف لثلاث سنوات متتالية كان تقييمه خلاله ضمن المطلوب بالإضافة إلى تقييم ممتاز بين هذه السنوات، سيحصل على عقد لمدة 3 سنوات لتمكينه من الاستقرار.
وأوضح أنّ تعديلات النظام الجديدة، تًلزم الحكومة بتبرير وإبداء أسباب واضحة لإنهاء عقد الموظفين خلال فترة التجربة، فضلًا عن إتاحة الفرصة للموظف بالتظلم في حال وجد تقييم غير منصف أو استقطاب غير منصف، فله الحق بالتظلم لدى مؤسسته وفي حال لم يلق استجابة، فيقدم تظلمه لهيئة الخدمة والإدارة العامة.
وبين أنّ الزيادات السنوية على العقود، فيها ما يصل إلى 25 دينارًا و 18 دينارًا و 12 دينارًا، وتعتمد قيمتها بناءً على التقييم ومن يحصل على أداء استثنائي ولديه سنتين بتقييم "تميز" يحصل على مكافأة فوق راتبه بنسبة 150%، وفي حال الحصول على أداء استثنائي وسنة واحدة "تميز" فله مكافأة قدرها 100%، ومن ليس لديه اداء استثنائي، وإنما لديه أداء مهام بالمستوى المطلوب فله مكافأة 50%.








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