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محافظ عجلون يؤكد أهمية تعزيز الحوار والمواطنة الفاعلة

1/3/2025 3:14:10 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أكد محافظ عجلون نايف الهدايات، أن التنمية الحقيقية تتطلب تعزيز روح الحوار والمواطنة الفاعلة، وضرورة أن يلعب كل من الرجل والمرأة دورهما الفعال في بناء ثقافة وطنية وتربوية، مع رفع مكانة المعرفة وأهميتها ضمن إطار أخلاقي قويم.


وأشاد الهدايات خلال زيارته اليوم الجمعة مؤسسة إعمار عجلون، بأهداف المؤسسة التي تسعى إلى تحقيق رؤية شمولية تسهم في التنمية المجتمعية، مع التأكيد على أهمية توسيع نطاق عملها ليشمل مناطق خارج المدينة، داعيًا إلى التعاون والعمل الجماعي والتفاعل مع مختلف مكونات المجتمع المحلي لتحقيق الأهداف المنشودة.

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