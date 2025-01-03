محافظ عجلون يؤكد أهمية تعزيز الحوار والمواطنة الفاعلة

وأشاد الهدايات خلال زيارته اليوم الجمعة مؤسسة إعمار عجلون، بأهداف المؤسسة التي تسعى إلى تحقيق رؤية شمولية تسهم في التنمية المجتمعية، مع التأكيد على أهمية توسيع نطاق عملها ليشمل مناطق خارج المدينة، داعيًا إلى التعاون والعمل الجماعي والتفاعل مع مختلف مكونات المجتمع المحلي لتحقيق الأهداف المنشودة.

تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.