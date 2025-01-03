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المالية النيابية توصي بشراء قروض الجامعات لتخفيف المديونية

1/3/2025 3:14:09 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت عضو اللجنة المالية النيابية رانيا أبو رمان،الجمعة، إنه جرت التوصية من قبل اللجنة لإيجاد نافذة مع البنك المركزي لشراء قروض الجامعات لمساعدتها بالتغلب على المديونية والحد من نسبة الفائدة.
وقالت إنه جرت مناقشة ملف المديونية المتعلقة بالجامعات الأردنية، مشيرة إلى الجامعات مؤسسات تعليمية قد تربح وتخسر، ولكن عملها الأساسي هو التعليم.
وأشارت إلى أن الرسوم الجامعية والدعم الحكومي والمنح والمساعدات تعتبر جزءا من إيرادات الجامعات.
وشددت أبو رمان على أهمية البحث العلمي ودعمه، مشيرة لوجوب الخروج عن التخصصات التقليدية والتركيز على الجانب التقني والعلمي.








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