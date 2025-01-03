بُن درويش يوضح سبب ارتفاع سعر القهوة في الأردن

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - بينت
محامص بن درويش أن أسعار القهوة العالمية شهدت قفزة كبيرة خلال الأشهر الفائتة، حيث صعد مؤشر القهوة في أمريكا من 150 نقطة إلى 322 نقطة، وارتفع مؤشر لندن للقهوة من 2500 دولار إلى 5000 دولار، مما يعني أن الأسعار قفزت بنسبة 100%.
وأوضح بن درويش عبر منشور له على فيسبوك أن معظم الناس لا يعرفون تسلسل المراحل التي تمر بها عملية تصنيع القهوة، من المزرعة حتى فنجان القهوة.
وأشار إلى أن العملية تبدأ بزراعة القهوة ثم تصديرها إلى أن تصل للمستورد حسب السعر العالمي للبورصة.
وأكد بن درويش أنه لو فرضنا أن سعر القهوة الخضراء الجيدة قبل التحميص يتراوح بين 5 و7 دولارات للكيلو في بلادها، فإن سعرها يصل إلى الأردن بعد احتساب الضرائب والشحن والتخليص إلى حوالي 6 دنانير للكيلو. بعد التحميص، تفقد القهوة 18% من وزنها، مما يرفع التكلفة إلى حوالي 7.1 دينار. ومع إضافة تكاليف التحميص والطحن والتعبئة والتغليف ومصاريف التشغيل، تصل التكلفة النهائية إلى حوالي 9.5 دينار للكيلو.
وأشار إلى أن هذا السعر يجعل معظم المحامص خاسرة، وبعضها قد أغلقت أبوابها بينما يستمر البعض الآخر بالعمل بفضل شراء كميات سابقة بأسعار معقولة. مع استمرار ارتفاع الأسعار العالمية، يتوقع أن ترتفع الأسعار محلياً بنسبة 30% على الأقل.
MENAFN03012025000151011027ID1109053117
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.