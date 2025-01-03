بُن درويش يوضح سبب ارتفاع سعر القهوة في الأردن

MENAFN - Khaberni) خبرني - بينتمحامص بن درويش أن أسعار القهوة العالمية شهدت قفزة كبيرة خلال الأشهر الفائتة، حيث صعد مؤشر القهوة في أمريكا من 150 نقطة إلى 322 نقطة، وارتفع مؤشر لندن للقهوة من 2500 دولار إلى 5000 دولار، مما يعني أن الأسعار قفزت بنسبة 100%.





وأوضح بن درويش عبر منشور له على فيسبوك أن معظم الناس لا يعرفون تسلسل المراحل التي تمر بها عملية القهوة، من المزرعة حتى فنجان القهوة.



وأشار إلى أن العملية تبدأ بزراعة القهوة ثم تصديرها إلى أن تصل للمستورد حسب السعر العالمي للبورصة.





وأكد بن درويش أنه لو فرضنا أن سعر القهوة الخضراء الجيدة قبل التحميص يتراوح بين 5 و7 دولارات للكيلو في بلادها، فإن سعرها يصل إلى الأردن بعد احتساب الضرائب والشحن والتخليص إلى حوالي 6 دنانير للكيلو. بعد التحميص، تفقد القهوة 18% من وزنها، مما يرفع التكلفة إلى حوالي 7.1 دينار. ومع إضافة تكاليف التحميص والطحن والتعبئة والتغليف ومصاريف التشغيل، تصل التكلفة النهائية إلى حوالي 9.5 دينار للكيلو.





وأشار إلى أن هذا السعر يجعل معظم المحامص خاسرة، وبعضها قد أغلقت أبوابها بينما يستمر البعض الآخر بالعمل بفضل شراء كميات سابقة بأسعار معقولة. مع استمرار ارتفاع الأسعار العالمية، يتوقع أن ترتفع الأسعار محلياً بنسبة 30% على الأقل.