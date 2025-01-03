أبو صعيليك: الحكومة ليست مسؤولة عن توفير الوظائف مباشرة

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - قال وزير
الدولة لتطوير القطاع العام، الدكتور خير أبو صعيليك، أن دور الحكومة لا يتمثل في توفير فرص العمل مباشرة، بل في دعم وتمكين القطاع الخاص لاستيعاب البطالة.
وأضاف
أبو صعيليك في مقابلة مع برنامج "ستون دقيقة" عبر التلفزيون الأردني، أن القطاع العام يجب أن يركز على تقديم الخدمات للمواطنين، بينما يقع على عاتق القطاع الخاص مهمة توفير فرص العمل وتقليص نسب البطالة.
وأشار إلى أن البيروقراطية وتأخر إنجاز المعاملات تُعدّ من أبرز التحديات التي تواجه العمل الحكومي، مضيفًا أن تحقيق تقدم حقيقي في المجالات السياسية والاقتصادية يتطلب إصلاحات في القطاع الإداري. وأكد على أن رئيس الوزراء قد وجه بتسريع عملية التحديث الإداري لتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين.
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