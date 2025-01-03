أبو صعيليك: الحكومة ليست مسؤولة عن توفير الوظائف مباشرة

MENAFN - Khaberni) خبرني - قال الدولة لتطوير القطاع العام، الدكتور خير أبو صعيليك، أن دور الحكومة لا يتمثل في توفير فرص العمل مباشرة، بل في دعم وتمكين القطاع الخاص لاستيعاب البطالة.





وأضاف

أبو صعيليك في مقابلة مع برنامج "ستون دقيقة" عبر التلفزيون الأردني، أن القطاع العام يجب أن يركز على تقديم الخدمات للمواطنين، بينما يقع على عاتق القطاع الخاص مهمة توفير فرص العمل وتقليص نسب البطالة.





وأشار إلى أن البيروقراطية وتأخر إنجاز المعاملات تُعدّ من أبرز التحديات التي تواجه العمل الحكومي، مضيفًا أن تحقيق تقدم حقيقي في المجالات السياسية والاقتصادية يتطلب إصلاحات في القطاع الإداري. وأكد على أن رئيس الوزراء قد وجه بتسريع عملية التحديث الإداري لتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين.



