المالية النيابية توصي بشراء قروض الجامعات لتخفيف المديونية

MENAFN - Khaberni) خبرني - قالت عضو اللجنة المالية النيابية رانيا أبو رمان،الجمعة، إنه جرت التوصية من قبل اللجنة لإيجاد نافذة مع لشراء قروض لمساعدتها بالتغلب على المديونية والحد من نسبة الفائدة.





وقالت

إنه جرت مناقشة ملف المديونية المتعلقة بالجامعات الأردنية، مشيرة إلى الجامعات مؤسسات تعليمية قد تربح وتخسر، ولكن عملها الأساسي هو التعليم، وفق قناة المملكة.





وأشارت إلى أن الرسوم الجامعية والدعم الحكومي والمنح والمساعدات تعتبر جزءا من إيرادات الجامعات.





وشددت أبو رمان على أهمية البحث العلمي ودعمه، مشيرة لوجوب الخروج عن التخصصات التقليدية والتركيز على الجانب التقني والعلمي.





وبينت أن ملف المديونية يختلف من جامعة إلى أخرى، بحسب التخصصات التي تطرحها وأعداد الطلبة بها، إضافة لملف الاقتراض من البنوك.