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(اتحاد القدم): الأسرة الرياضية تتشرف برعاية سمو الأمير وحضور سمو ولي العهد نهائي (خليجي زين 26)

1/3/2025 2:36:33 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 3 - 1 (كونا) -- قال رئيس مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم الشيخ أحمد اليوسف الصباح إن الأسرة الرياضية تتشرف برعاية حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وحضور سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح حفظه الله المباراة النهائية لبطولة (خليجي زين 26) التي ستجمع منتخبي البحرين وعمان مساء غد السبت على ستاد جابر الأحمد الدولي.
وأعرب الشيخ اليوسف في تصريح صحفي اليوم الجمعة عن أمنياته بتقديم المنتخبين العماني والبحريني مستوى يليق بهما وبالمباراة النهائية ويقدمان أداء تستمتع به الجماهير الخليجية بشكل عام وجماهيرهما بشكل خاص باللقاء الختامي للبطولة.
‏ ووجه الشكر لجميع الجهات التي أسهمت في إنجاح هذا "العرس الكروي الخليجي" مشيدا بالدعم الحكومي اللامحدود للبطولة الذي كان له أكبر الأثر في هذا التنظيم المتميز الذي لاقى إعجاب وتقدير جميع وفود المنتخبات المشاركة.
كما شكر اليوسف الجماهير التي دعمت وساندت منتخبات بلادها في أجواء تنافسية سادتها الروح الرياضية مؤكدا أن المنافسات كانت بين الأشقاء ولا فائز أو خاسر في هذا "العرس الخليجي".(النهاية)

س ع د / ط أ ب




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