(اتحاد القدم): الأسرة الرياضية تتشرف برعاية سمو الأمير وحضور سمو ولي العهد نهائي (خليجي زين 26)

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 3 - 1 (كونا) -- قال رئيس مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم
الشيخ أحمد اليوسف الصباح إن الأسرة الرياضية تتشرف برعاية حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وحضور سمو ولي العهد
الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح حفظه الله المباراة النهائية لبطولة (خليجي زين 26) التي ستجمع منتخبي البحرين وعمان مساء غد السبت على ستاد جابر الأحمد الدولي.
وأعرب الشيخ اليوسف في تصريح صحفي
اليوم الجمعة عن أمنياته بتقديم المنتخبين العماني والبحريني مستوى يليق بهما وبالمباراة النهائية ويقدمان أداء تستمتع به الجماهير الخليجية بشكل عام وجماهيرهما بشكل خاص باللقاء الختامي للبطولة.
ووجه الشكر لجميع الجهات التي أسهمت في إنجاح هذا "العرس الكروي الخليجي" مشيدا بالدعم الحكومي اللامحدود للبطولة الذي كان له أكبر الأثر في هذا التنظيم المتميز الذي لاقى إعجاب وتقدير جميع وفود المنتخبات المشاركة.
كما شكر اليوسف الجماهير التي دعمت وساندت منتخبات بلادها في أجواء تنافسية سادتها الروح الرياضية مؤكدا أن المنافسات كانت بين الأشقاء ولا فائز أو خاسر في هذا "العرس الخليجي".(النهاية)
س ع د / ط أ ب
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