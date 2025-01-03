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5 جنود لبنانيين جرحى في اشتباكات مع مسلحين سوريين على الحدود

1/3/2025 2:36:33 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 3 - 1 (كونا) -- أصيب خمسة من جنود الجيش اللبناني بجروح خلال اشتباكات وقعت اليوم الجمعة مع مسلحين سوريين حاولوا فتح معبر غير شرعي عند الحدود اللبنانية - السورية بشمال شرق لبنان كان الجيش يحاول إغلاقه.
وذكرت قيادة الجيش اللبناني في بيان لها أنه "أثناء عمل وحدة من الجيش على إغلاق معبر غير شرعي عند الحدود اللبنانية - السورية في منطقة معربون - بعلبك حاول أشخاص سوريون فتح المعبر بواسطة جرافة فأطلق عناصر الجيش نيرانا تحذيرية في الهواء".
واضاف البيان أن "الأشخاص السوريين عمدوا إلى إطلاق النار نحو عناصر الجيش ما أدى إلى إصابة أحدهم ووقوع اشتباك بين الجانبين".
واشار البيان الى ان وحدات الجيش المنتشرة في القطاع اتخذت تدابير عسكرية مشددة.
وفي بيان اخر لقيادة الجيش اللبناني ذكرت أن الاشتباكات تجددت في منطقة معربون - بعلبك عند الحدود بين الجيش ومسلحين سوريين "بعد استهدافهم وحدة عسكرية بواسطة سلاح متوسط ما أدى إلى تعرض اربعة عناصر من الجيش لإصابات متوسطة. (النهاية)


ا ي ب / ه س ص



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