5 جنود لبنانيين جرحى في اشتباكات مع مسلحين سوريين على الحدود

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
بيروت - 3 - 1 (كونا) -- أصيب خمسة من جنود الجيش اللبناني بجروح خلال اشتباكات وقعت اليوم الجمعة مع مسلحين سوريين حاولوا فتح معبر غير شرعي عند الحدود اللبنانية - السورية بشمال شرق لبنان كان الجيش يحاول إغلاقه.
وذكرت قيادة الجيش اللبناني في بيان لها أنه "أثناء عمل وحدة من الجيش على إغلاق معبر غير شرعي عند الحدود اللبنانية - السورية في منطقة معربون - بعلبك حاول أشخاص سوريون فتح المعبر بواسطة جرافة فأطلق عناصر الجيش نيرانا تحذيرية في الهواء".
واضاف البيان أن "الأشخاص السوريين عمدوا إلى إطلاق النار نحو عناصر الجيش ما أدى إلى إصابة أحدهم ووقوع اشتباك بين الجانبين".
واشار البيان الى ان وحدات الجيش المنتشرة في القطاع اتخذت تدابير عسكرية مشددة.
وفي بيان اخر لقيادة الجيش اللبناني ذكرت أن الاشتباكات تجددت في منطقة معربون - بعلبك عند الحدود بين الجيش ومسلحين سوريين "بعد استهدافهم وحدة عسكرية بواسطة سلاح متوسط ما أدى إلى تعرض اربعة عناصر من الجيش لإصابات متوسطة. (النهاية)
ا ي ب / ه س ص
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