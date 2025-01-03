Friday, 03 January 2025 10:18 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


وزير الخارجية الفرنسي يدعو سوريا إلى حل سياسي مع الأكراد يحفظ أمن الجميع

1/3/2025 2:36:33 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) باريس - 3 - 1 (كونا) -- دعا وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو من دمشق اليوم الجمعة الإدارة السورية الجديدة إلى إيجاد حل سياسي مع الجماعات الكردية المسلحة في شمال سوريا بما ينهي القتال ويحفظ المصالح الأمنية للجميع وشدد على مواصلة التصدي لتنظيم ما يسمى بالدولة الإسلامية (داعش).
وذكرت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان لها أن ذلك جاء خلال لقاء بارو ونظيرته الألمانية أنالينا بيربوك بالقائد العام للإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع خلال زيارتهما إلى دمشق بتفويض من الاتحاد الأوروبي.
وشدد وزير الخارجية الفرنسي على ضرورة إنهاء القتال في شمال سوريا وإيجاد حل يحفظ المصالح الأمنية للجميع بما في ذلك "الشركاء الأكراد في قوات سوريا الديمقراطية الذين نقاتل إلى جانبهم تنظيم داعش".
ونقل البيان عن وزير الخارجية الفرنسي التزام بلاده بـ "بتحقيق انتقال سلمي ومطلوب يمثل المجتمع السوري بتنوعه".
وأضاف البيان أن "سلطات الأمر الواقع (الإدارة الجديدة) التزمت بالمشاركة الواسعة في المرحلة الانتقالية مشيرة بصفة خاصة إلى أن المرأة ستكون جزءا من اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني الذي سيبدأ في الأيام المقبلة".
وأضاف البيان أن فرنسا وألمانيا قدمتا خبراتهما لدعم العمل الدستوري الناتج عن المؤتمر الوطني السوري.
ومن هذا المنطلق أكد البيان على الحماية اللازمة لمصالح الأمن الجماعي والتي تنطوي على مواصلة القتال ضد تنظيم داعش ومنع انتشار الأسلحة الكيميائية السورية.
وأضاف البيان ان السلطات السورية تعهدت بمحاربة الإرهاب واستضافة بعثة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية قريبا والعمل على حماية الحدود السورية اللبنانية.
وأكد البيان على التزام فرنسا وألمانيا بتقديم خبراتهما الفنية في علم الجريمة لتعزيز مكافحة الإفلات من العقاب على جرائم النظام السابق. (النهاية)

م ع / ه س ص



MENAFN03012025000071011013ID1109053051

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث