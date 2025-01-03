الهند وايران تتفقان على تعزيز التعاون بعد مباحثات حول قضايا ثنائية واقليمية ودولية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
نيودلهي - 3 - 1 (كونا) -- اتفقت الهند وايران اليوم الجمعة على تعزيز التعاون الثنائي بعد مباحثات حول العلاقات الثنائية والقضايا الاقليمية والدولية.
وقالت وزارة الشؤون الخارجية الهندية في بيان ان وزير
الشؤون الخارجية الهندية إس جايشانكار اجرى مباحثات مع نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية في الحكومة الايرانية مجيد تخت روانجي في نيودلهي حول القضايا الثنائية والتحديات الإقليمية واتفقا على تعزيز التعاون بين البلدين.
كما اجرى وفد هندي برئاسة وكيل وزارة الشؤون الخارجية الهندية فيكرام ميسري مع وفد ايراني بقيادة نائب وزير الخارجية الإيراني قضايا ثنائية واقليمية في اطار المشاورات التاسعة عشرة بين وزارتي الخارجية الهندية والإيرانية.
واستعرض الجانبان العلاقات الثنائية بما في ذلك ما يتعلق بميناء تشابهار والتعاون الزراعي والقضايا التجارية والاقتصادية والعلاقات الثقافية.
وتناولت المباحثات كذلك التطورات الإقليمية والعالمية بما في ذلك الوضع في أفغانستان والشرق الاوسط وجنوب القوقاز وسلط وكيل وزارة الخارجية الهندية الضوء على أهمية ميناء تشابهار في دعم إعادة إعمار أفغانستان والتنمية الاقتصادية.
كما أكد الجانبان التزامهما بتعزيز التعاون في الأمم المتحدة ومجموعة (بريكس) ومنظمة شنغهاي للتعاون وغيرها من المنصات المتعددة الأطراف. (النهاية)
ا ت ك / م م ج
MENAFN03012025000071011013ID1109053050
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