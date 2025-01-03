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الهند وايران تتفقان على تعزيز التعاون بعد مباحثات حول قضايا ثنائية واقليمية ودولية

1/3/2025 2:36:32 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيودلهي - 3 - 1 (كونا) -- اتفقت الهند وايران اليوم الجمعة على تعزيز التعاون الثنائي بعد مباحثات حول العلاقات الثنائية والقضايا الاقليمية والدولية.
وقالت وزارة الشؤون الخارجية الهندية في بيان ان وزير الشؤون الخارجية الهندية إس جايشانكار اجرى مباحثات مع نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية في الحكومة الايرانية مجيد تخت روانجي في نيودلهي حول القضايا الثنائية والتحديات الإقليمية واتفقا على تعزيز التعاون بين البلدين.
كما اجرى وفد هندي برئاسة وكيل وزارة الشؤون الخارجية الهندية فيكرام ميسري مع وفد ايراني بقيادة نائب وزير الخارجية الإيراني قضايا ثنائية واقليمية في اطار المشاورات التاسعة عشرة بين وزارتي الخارجية الهندية والإيرانية.
واستعرض الجانبان العلاقات الثنائية بما في ذلك ما يتعلق بميناء تشابهار والتعاون الزراعي والقضايا التجارية والاقتصادية والعلاقات الثقافية.
وتناولت المباحثات كذلك التطورات الإقليمية والعالمية بما في ذلك الوضع في أفغانستان والشرق الاوسط وجنوب القوقاز وسلط وكيل وزارة الخارجية الهندية الضوء على أهمية ميناء تشابهار في دعم إعادة إعمار أفغانستان والتنمية الاقتصادية.
كما أكد الجانبان التزامهما بتعزيز التعاون في الأمم المتحدة ومجموعة (بريكس) ومنظمة شنغهاي للتعاون وغيرها من المنصات المتعددة الأطراف. (النهاية)

ا ت ك / م م ج




MENAFN03012025000071011013ID1109053050

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