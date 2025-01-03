بايدن يمنع بيع شركة الصلب الأمريكية لنظيرتها اليابانية لدواعي الأمن القومي

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
واشنطن 3 - 1 (كونا) -- أمر الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الجمعة بمنع استحواذ شركة "نيبون" اليابانية لصناعة الصلب على نظيرتها الأمريكية "يو إس ستيل" في عرض قدمته الأولى وقيمته 3ر14 مليار دولار.
وجاء في أمر رئاسي بالإجراءات المذكورة أصدره بايدن ونشره البيت الأبيض أن هذا الحظر يأتي "بهدف حماية الأمن القومي للولايات المتحدة وصلابة سلاسل التوريد باعتبار صناعة الصلب وعمالها العمود الفقري للولايات المتحدة".
وتابع "هناك أدلة موثوقة تجعلني أعتقد أن شركة نيبون للصلب وهي شركة منظمة بموجب قوانين اليابان من خلال الاستحواذ المقترح من قبل المشترين على شركة (يو اس) للصلب وهي شركة مسجلة في ولاية ديلاوير قد تتخذ إجراء يهدد بالإضرار بالأمن القومي للولايات المتحدة." وأضاف "على هذا أساس النتائج فإنني أصدر أمرا بحظر العرض المقترح على شركة يو اس للصلب للاستحواذ عليها من قبل المشترين".
وتابع "كما يحظر أي معاملة مماثلة بشكل كبير بين المشترين وشركة (يو اس) للصلب سواء تم تنفيذها بشكل مباشر أو غير مباشر من قبل المشترين أو من خلال مساهمي المشترين أو المستفيدين المباشرين أو الوسطاء أو النهائيين من الأجانب أو من خلال شركاء المشترين أو الشركات التابعة أو الشركات المرتبطة".
كما أصدر الرئيس الأمريكي بيانا قال فيه: "كما قلت مرات عديدة فإن إنتاج الصلب وعمال الصلب الذين ينتجونه هم العمود الفقري لأمتنا".
وشدد في البيان على أن "صناعة الصلب القوية المملوكة والمدارة محليا تمثل أولوية أساسية للأمن القومي وهي ضرورية لصلابة سلاسل التوريد".
ومن جانبه أوضح منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي جون كيربي أن "الأمر لا يتعلق باليابان بل بصناعة الصلب في الولايات المتحدة والحفاظ على واحدة من أكبر شركات إنتاج الصلب في الولايات المتحدة وهي شركة مملوكة لأمريكيين".
وشدد في مؤتمر صحفي عبر الانترنت على أن "الأمر لا يتعلق كذلك بالعلاقة الوثيقة الاستثنائية وتحالفنا مع اليابان".
وأكد "على مدى السنوات الأربع الماضية (إدارة بايدن) أثبتنا مرارا وتكرارا وخاصة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ أننا شريك موثوق به وأننا نأخذ تحالفاتنا التعاهدية والتزاماتنا على محمل الجد وأننا نبحث عن طرق للابتكار والتقدم في هذه المجالات." (النهاية) ر س ر / ه س ص
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