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بايدن يمنع بيع شركة الصلب الأمريكية لنظيرتها اليابانية لدواعي الأمن القومي

1/3/2025 2:36:30 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن 3 - 1 (كونا) -- أمر الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الجمعة بمنع استحواذ شركة "نيبون" اليابانية لصناعة الصلب على نظيرتها الأمريكية "يو إس ستيل" في عرض قدمته الأولى وقيمته 3ر14 مليار دولار.
وجاء في أمر رئاسي بالإجراءات المذكورة أصدره بايدن ونشره البيت الأبيض أن هذا الحظر يأتي "بهدف حماية الأمن القومي للولايات المتحدة وصلابة سلاسل التوريد باعتبار صناعة الصلب وعمالها العمود الفقري للولايات المتحدة".
وتابع "هناك أدلة موثوقة تجعلني أعتقد أن شركة نيبون للصلب وهي شركة منظمة بموجب قوانين اليابان من خلال الاستحواذ المقترح من قبل المشترين على شركة (يو اس) للصلب وهي شركة مسجلة في ولاية ديلاوير قد تتخذ إجراء يهدد بالإضرار بالأمن القومي للولايات المتحدة." وأضاف "على هذا أساس النتائج فإنني أصدر أمرا بحظر العرض المقترح على شركة يو اس للصلب للاستحواذ عليها من قبل المشترين".
وتابع "كما يحظر أي معاملة مماثلة بشكل كبير بين المشترين وشركة (يو اس) للصلب سواء تم تنفيذها بشكل مباشر أو غير مباشر من قبل المشترين أو من خلال مساهمي المشترين أو المستفيدين المباشرين أو الوسطاء أو النهائيين من الأجانب أو من خلال شركاء المشترين أو الشركات التابعة أو الشركات المرتبطة".
كما أصدر الرئيس الأمريكي بيانا قال فيه: "كما قلت مرات عديدة فإن إنتاج الصلب وعمال الصلب الذين ينتجونه هم العمود الفقري لأمتنا".
وشدد في البيان على أن "صناعة الصلب القوية المملوكة والمدارة محليا تمثل أولوية أساسية للأمن القومي وهي ضرورية لصلابة سلاسل التوريد".
ومن جانبه أوضح منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي جون كيربي أن "الأمر لا يتعلق باليابان بل بصناعة الصلب في الولايات المتحدة والحفاظ على واحدة من أكبر شركات إنتاج الصلب في الولايات المتحدة وهي شركة مملوكة لأمريكيين".
وشدد في مؤتمر صحفي عبر الانترنت على أن "الأمر لا يتعلق كذلك بالعلاقة الوثيقة الاستثنائية وتحالفنا مع اليابان".
وأكد "على مدى السنوات الأربع الماضية (إدارة بايدن) أثبتنا مرارا وتكرارا وخاصة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ أننا شريك موثوق به وأننا نأخذ تحالفاتنا التعاهدية والتزاماتنا على محمل الجد وأننا نبحث عن طرق للابتكار والتقدم في هذه المجالات." (النهاية) ر س ر / ه س ص

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