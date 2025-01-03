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(الأرصاد): انخفاض في الحرارة يؤدي إلى صقيع في المناطق الزراعية والصحراوية

1/3/2025 2:36:29 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 3 - 1 (كونا) -- توقعت إدارة الأرصاد الجوية مساء اليوم الجمعة أن تشهد المناطق الزراعية والصحراوية في البلاد صقيعا يمتد من بعد منتصف هذه الليلة ويستمر سبع ساعات.
وحذرت (الأرصاد) على حسابها في منصة (اكس) من انخفاض درجات الحرارة الصغرى في بعض المناطق مبينة أن هذا الانخفاض سوف يصل إلى ما دون 3 درجات مئوية ما يؤدي إلى تشكل الصقيع في المناطق الزراعية والصحراوية.
وحددت فترة التحذير اعتبارا من الساعة الواحدة من فجر غد السبت لغاية الساعة الثامنة من صباح اليوم نفسه.(النهاية)

ع ي س / ط أ ب




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