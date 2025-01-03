(الأرصاد): انخفاض في الحرارة يؤدي إلى صقيع في المناطق الزراعية والصحراوية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 3 - 1 (كونا) -- توقعت إدارة الأرصاد الجوية مساء اليوم الجمعة أن تشهد المناطق الزراعية والصحراوية في البلاد صقيعا يمتد من بعد منتصف هذه الليلة ويستمر سبع ساعات.
وحذرت (الأرصاد) على حسابها في منصة (اكس) من انخفاض درجات الحرارة الصغرى في بعض المناطق مبينة أن هذا الانخفاض سوف يصل إلى ما دون 3 درجات مئوية ما يؤدي إلى تشكل الصقيع في المناطق الزراعية والصحراوية.
وحددت فترة التحذير اعتبارا من الساعة الواحدة من فجر غد السبت لغاية الساعة الثامنة من صباح اليوم نفسه.(النهاية)
ع ي س / ط أ ب
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