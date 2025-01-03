(اتحاد كرة اليد) يعلن القائمة النهائية للاعبي المنتخب المشاركين في نهائيات كأس العالم 2025

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 3 - 1 (كونا) -- أعلن الاتحاد الكويتي لكرة اليد اليوم الجمعة قائمة لاعبي منتخب
الكويت النهائية التي ستشارك في نهائيات كأس العالم لكرة اليد 2025 والتي ستقام في 3 دول (كرواتيا والنرويج والدنمارك) وتنطلق في 14 يناير الجاري وتستمر حتى 2 فبراير المقبل.
وقال الاتحاد في بيان إن اللائحة ضمت بقيادة المدرب الجزائري سعيد حجازي كلا من عبدالله الخميس وعبدالعزيز الشمري وحيدر دشتي ومحمد عامر وفواز مبارك وعبدالعزيز سالمين وفواز الشمري ومحمد الهندال وعلي نصير وسيف العدواني ومشعل الحربي وصالح الموسوي ومحمد الصانع وعبدالرحمن الشمري ومحمد غضنفر وحسين صفر وعبدالعزيز الظفيري ومحمد بو يابس.
وافاد أن بعثة المنتخب ستغادر فجر غد السبت للمشاركة في البطولة موضحا أن مجموعة الكويت (المجموعة C) في البطولة تضم النمسا وفرنسا وقطر ويفتتح (أزرق اليد) مواجهاته أمام النمسا في 14 يناير ثم فرنسا وقطر في 16 و18 على التوالي من الشهر نفسه.
وتعود آخر مشاركة لمنتخب الكويت لكرة اليد في بطولة كأس العالم للعام 2009 والتي أقيمت في كرواتيا ويسجل المنتخب مشاركته التاسعة بهذه البطولة في تاريخ بطولات كأس العالم.(النهاية)
ح م ش / ط أ ب
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