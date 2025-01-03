Friday, 03 January 2025 10:18 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


وزير الخارجية الأردني يبحث هاتفيا مع نظيره السوري تحديات المرحلة الانتقالية

1/3/2025 2:36:28 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) عمان 3 - 1 (كونا) -- بحث وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي اليوم الجمعة مع نظيره بالإدارة السورية الجديدة أسعد الشيباني تطورات الأوضاع في سوريا وسبل التعاون في مواجهة تحديات المرحلة الانتقالية التي تمر بها.
وقالت وزارة الخارجية الأردنية في بيان لها إن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي أجراه الصفدي بوزير الخارجية في الإدارة السورية الجديدة أسعد الشيباني.
وخلال الاتصال أكد الصفدي وقوف الأردن الكامل مع سوريا وشعبها في هذه المرحلة التاريخية وإسناد الشعب السوري في عملية إعادة بناء وطنه عبر عملية سياسية سورية - سورية يقودها السوريون وتبني مستقبلا مستقرا يضمن أمنها ووحدتها وسيادتها ويخلصها من الإرهاب ويحفظ حقوق السوريين".
وذكر البيان أن الشيباني أكد حرص سوريا على تطوير علاقاتها مع الأردن وتعزيزها في كل المجالات مثمنا وقوفه مع سوريا في هذه المرحلة الدقيقة.
وبحسب البيان اتفق الجانبان على تنظيم زيارة للأردن لوفد وزاري سوري يمثل القطاعات العسكرية والأمنية تلبية لدعوة رسمية من وزير خارجية الأردن لبحث آليات التعاون في العديد من المجالات وتشمل الحدود والأمن والطاقة والنقل والمياه والتجارة وغيرها من القطاعات الحيوية. (النهاية)

ع م ن / ه س ص



MENAFN03012025000071011013ID1109053045

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث