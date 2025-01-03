وزير الخارجية الأردني يبحث هاتفيا مع نظيره السوري تحديات المرحلة الانتقالية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
عمان 3 - 1 (كونا) -- بحث وزير
الخارجية الأردني أيمن الصفدي اليوم الجمعة مع نظيره بالإدارة السورية الجديدة أسعد الشيباني تطورات الأوضاع في سوريا وسبل التعاون في مواجهة تحديات المرحلة الانتقالية التي تمر بها.
وقالت وزارة الخارجية الأردنية في بيان لها إن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي أجراه الصفدي بوزير الخارجية في الإدارة السورية الجديدة أسعد الشيباني.
وخلال الاتصال أكد الصفدي وقوف الأردن الكامل مع سوريا وشعبها في هذه المرحلة التاريخية وإسناد الشعب السوري في عملية إعادة بناء وطنه عبر عملية سياسية
سورية - سورية يقودها السوريون وتبني مستقبلا مستقرا يضمن أمنها ووحدتها وسيادتها ويخلصها من الإرهاب ويحفظ حقوق السوريين".
وذكر البيان أن الشيباني أكد حرص سوريا على تطوير علاقاتها مع الأردن وتعزيزها في كل المجالات مثمنا وقوفه مع سوريا في هذه المرحلة الدقيقة.
وبحسب البيان اتفق الجانبان على تنظيم زيارة للأردن لوفد وزاري سوري يمثل القطاعات العسكرية والأمنية تلبية لدعوة رسمية من وزير خارجية الأردن لبحث آليات التعاون في العديد من المجالات وتشمل الحدود والأمن والطاقة والنقل والمياه والتجارة وغيرها من القطاعات الحيوية. (النهاية)
ع م ن / ه س ص
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