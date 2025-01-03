واشنطن: نواصل الجهود الدبلوماسية للحفاظ على اتفاق ايقاف اطلاق النار في لبنان

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
واشنطن – 3 – 1 (كونا) –- اكدت الولايات المتحدة الامريكية اليوم الجمعة انها تبذل كل الجهود الدبلوماسية الممكنة للحفاظ على اتفاق ايقاف اطلاق النار بين لبنان والاحتلال الاسرائيلي وذلك في ظل استمرار خروقات الاحتلال الجوية والبرية لسيادة لبنان.
وقال منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الابيض جون كيربي في مؤتمر صحفي "اننا نواصل رغبتنا في الحفاظ على اتفاق ايقاف اطلاق النار في لبنان من خلال الدبلوماسية النشطة والمكثفة".
واضاف كيربي ان "الادارة الامريكية تعمل بكل طاقتها لتحقيق هذه الغاية التي تساعد على انقاذ الارواح في لبنان ونحن ملتزمون بذلك".
وحول الانتخابات الرئاسية اللبنانية المقررة في التاسع من شهر يناير الجاري اكد كيربي اهمية ان يكون للشعب اللبناني صوت في تحديد مستقبله حتى يتسنى له تحقيق تطلعاته إلى السلام والاستقرار على أفضل وجه.
وقال إن الادارة الامريكية ستتابع مجريات الانتخابات اللبنانية "عن كثب" دون ان يضيف المزيد من التفاصيل.
وينص اتفاق إيقاف اطلاق النار الذي تم توقيعه بين لبنان والاحتلال الاسرائيلي في 27 نوفمبر الماضي على انسحاب قوات الاحتلال إلى جنوب الخط الأزرق الفاصل مع لبنان خلال 60 يوما وانتشار الجيش اللبناني في الجنوب ليكون القوة الوحيدة المخولة بحمل السلاح في تلك المنطقة.
يذكر ان لبنان شهد ما لا يقل عن 320 خرقا من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي منذ توقيع الاتفاق مما أسفر عن مقتل 32 شخصا واصابة العشرات وفقا لبيانات وزارة الصحة اللبنانية. (النهاية)
ا م م / م م ج
MENAFN03012025000071011013ID1109053044
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