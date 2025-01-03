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بايدن يتدخل لمنع بيع شركة “يو إس ستيل” الأميركية لأخرى يابانية بنحو 15 مليار دولار

1/3/2025 2:34:28 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قرّر الرئيس الأميركي جو بايدن منع مشروع استحواذ شركة“نيبون ستيل” اليابانية على شركة“يو إس ستيل” الأميركية مقابل 14,9 مليار دولار، حسبما أفادت صحيفة واشنطن بوست نقلا عن مصدرين حكوميين لم تسمّهما.
ومن المتوقع أن يعلن البيت الأبيض قرار الرئيس الأميركي في وقت مبكر الجمعة، ما لم يحدث أي تغيير في الموقف في اللحظة الأخيرة، الأمر الذي لا يتوقّع المسؤولان حدوثه، وفق الصحيفة.

وقرّر بايدن منع الاتفاق رغم الجهود التي بذلها في الأيام الأخيرة بعض كبار مستشاريه الذين حذروه من أنّ رفض استثمار كبير من شركة يابانية كبرى قد يضرّ بالعلاقات بين واشنطن وطوكيو، حسبما أضافت الصحيفة الخميس.

ولم يعلّق البيت الأبيض على هذه المعلومات على الفور مساء الخميس، كما رفضت الشركة اليابانية الإدلاء بأي تعليق لوكالة فرانس برس.

ورفضت اللجنة المكلّفة تقييم عواقب الاستحواذ المحتملة على الأمن القومي للولايات المتحدة، إصدار قرار بهذا الشأن في أواخر كانون الأول/ديسمبر، وأحالت القضية على الرئيس الأميركي المنتهية ولايته والذي كان أمامه 15 يوما لاتخاذ القرار.

وأعرب بايدن والرئيس المنتخب دونالد ترامب مرات عدة عن معارضتهما لهذا الاستحواذ الذي تصل قيمته إلى 15 مليار دولار والذي أعلن في كانون الأول/ديسمبر 2023.

ويعتقد بايدن أن صناعة الصلب ذات أهمية استراتيجية بالنسبة إلى الولايات المتحدة، التي تعدّ أكبر مستورد للصلب في العالم.

ودخلت الصفقة في صلب الحملة الرئاسية الأميركية لانتخابات العام 2024، مع ظهور دور ولاية بنسلفانيا الرئيسي ومعارضة نقابة عمّال الصلب عملية الاندماج بشدّة.

ووصفت نيبون ستيل هذه الصفقة بأنّها شريان حياة لصناعة الصلب المتعثّرة في بنسلفانيا.

وتعهّدت شركة الصلب العملاقة اليابانية وشركة الصلب الأميركية، مقاضاة الحكومة، واعتبرتا أنّها فشلت في اتباع الإجراءات المناسبة عند مراجعة عملية الاستحواذ. (سويس إنفو)

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